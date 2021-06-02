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«Аэрофлот» и S7 получили разрешения на полеты в Германию

Ранее рейсы «Аэрофлот» и S7 в июне отменяли, так как компании не получили разрешения от властей Германии. Немецкой компании Lufthansa также приходилось отменять рейсы из-за отсутствия разрешения российских властей
«Аэрофлот» AFLT ₽71,16 +0,14% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Авиакомпания S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке, сообщила РБК пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.

«Аэрофлот» получил необходимые разрешения для полетов в Германию. Речь идет о 28 рейсах еженедельно в рамках летнего расписания, сообщил РБК официальный представитель компании Михаил Демин.

В Lufthansa сообщили РБК, что вечером в среду получили разрешения от Росавиации на полеты в Россию, дальнейших отмен рейсов не планируется. «Мы не ожидаем дальнейших отмен на наши рейсы из Франкфурта в Москву — Домодедово и в Санкт-Петербург», — сообщили в компании.

2 июня Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Москву и Санкт-Петербург и обратно. Рейсы пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств, поясняли в компании. Власти Германии также не выдали разрешение на выполнение двух рейсов из Москвы в Берлин и обратно авиакомпании S7. Кроме того, «Аэрофлот» 2 июня отменил рейсы во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен и обратно.

Власти Германии объяснили отмену рейсов из России
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК


В Минтрансе ФРГ пояснили, что рейсы российских авиакомпаний в Германию разрешат, как только Lufthansa получит документы от Росавиации на июнь. В ведомстве указали, что не выдали разрешений на полеты российским авиакомпаниям «на основании принципа взаимной практики», поскольку Росавиация своевременно не выдала документы немецким перевозчикам.

Позднее 2 июня глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что вопрос с предоставлением разрешений на рейсы между Москвой и Германией решен.

Авторы
Анастасия Батманова Анастасия Батманова, Артём Кореняко Артём Кореняко
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