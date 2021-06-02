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Власти Германии объяснили отмену рейсов из России

Власти Германии не выдали разрешений на полеты российским авиакомпаниям «на основании принципа взаимной практики», поскольку Росавиация своевременно не выдала документы немецким перевозчикам, пояснили в Минтрансе ФРГ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рейсы «Аэрофлота» и S7 в Германию отменили, потому что Росавиация своевременно не выдала разрешения на полеты Lufthansa в России, сообщили РБК в пресс-службе Минтранса ФРГ.

«На основании принципа взаимности Федеральное управление гражданской авиации ФРГ не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении», — пояснил представитель ведомства.

В ведомстве отметили, что вместе с посольством Германии находятся в тесном контакте с российскими авиационными властями. Рейсы российских авиакомпаний в Германию разрешат, как только Lufthansa получит документы от Росавиации на июнь.

1 июня S7 отменила два рейса — из Москвы в Берлин и обратно, поскольку не получила разрешение на рейс от Германии. «Аэрофлот» 2 июня не смог выполнить рейсы во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен и обратно. Lufthansa 2 июня отменила рейсы из Франкфурта в Москву и Санкт-Петербург и обратно.

Представитель S7 отказался от комментариев. РБК направил запрос в Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии, а также в пресс-службы Росавиации и «Аэрофлота».

Россия и Германия договорились о полетах между странами
Общество
Фото:Christian Mang / Reuters

2 июня глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что вопрос с предоставлением разрешений на рейсы между Москвой и Германией решен.

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Сложности с согласованием полетов между Россией и европейскими странами начались после того, как европейские власти рекомендовали облетать Белоруссию на фоне инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair 23 мая. В самолете летел сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, против которого в Белоруссии возбуждено дело о массовых беспорядках. После экстренной посадки в Минске его задержали.

Авторы
Анастасия Батманова Анастасия Батманова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
При участии
Артём Кореняко
Группа «Аэрофлот» Германия Lufthansa S7 авиасообщение
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