Lufthansa отменила запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Петербург

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Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на 2 июня рейсы в Москву, Санкт-Петербург и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны компетентных ведомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаконцерн.

«Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно — LH1444/1445 и LH1436/1437 — пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств», — отметили в Lufthansa.

При этом авиакомпания не уточнила, о каких ведомствах и какой страны идет речь.

Источник ТАСС в одной из российских авиакомпаний сообщил, что вопросы выдачи дополнительных разрешений на рейсы между Германией и Россией будут урегулированы сегодня. Об этом же рассказал собеседник «РИА Новости».