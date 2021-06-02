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Общество ,  
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Lufthansa отменила запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Петербург

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на 2 июня рейсы в Москву, Санкт-Петербург и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны компетентных ведомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаконцерн.

«Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно — LH1444/1445 и LH1436/1437 — пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств», — отметили в Lufthansa.

При этом авиакомпания не уточнила, о каких ведомствах и какой страны идет речь.

Власти Германии не дали разрешение S7 на выполнение двух рейсов
Общество
Фото:Massimo Insabato / Global Look Press

Источник ТАСС в одной из российских авиакомпаний сообщил, что вопросы выдачи дополнительных разрешений на рейсы между Германией и Россией будут урегулированы сегодня. Об этом же рассказал собеседник «РИА Новости».

РБК направил запросы в Lufthansa и Росавиацию.

Накануне Германия не выдала авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов из Москвы в Берлин и обратно. Пассажирам пообещали вернуть средства в полном объеме.

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Ранее французская авиакомпания Air France отменила рейсы в Москву на 31 мая и 1 июня из-за отсутствия разрешения от российских властей. Новое разрешение на заход в воздушное пространство страны требуется авиакомпаниям, которые отказались от полетов над территорией Белоруссии и выбрали альтернативные маршруты.

рейс авиакомпания Lufthansa Германия
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