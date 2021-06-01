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Власти Германии не дали разрешение S7 на выполнение двух рейсов

Фото: Massimo Insabato / Global Look Press
Фото: Massimo Insabato / Global Look Press

Германия не выдала авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов направлений Москва — Берлин и обратно. Об этом РБК сообщила пресс-служба S7.

«S7 Airlines была вынуждена отменить сегодняшние рейсы S7 3575 по маршруту Москва — Берлин и S7 3576 Берлин — Москва в связи с отсутствием разрешения со стороны властей Германии», — указано в сообщении.

Air France отменила несколько рейсов в Москву 31 мая и 1 июня
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности в рабочем порядке. Пассажирам вернут средства в полном объеме.

Пресс-служба отметила, что компания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020 года и раньше с подобными проблемами не сталкивалась.

РБК обратился за комментарием в S7 Airlines.

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Ранее французская авиакомпания Air France отменила рейсы в Москву на 31 мая и 1 июня из-за отсутствия разрешения от российских властей. Новое разрешение на заход в воздушное пространство России требуется авиакомпаниям, которые отказались от полетов над территорией Белоруссии и выбрали альтернативные маршруты.

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