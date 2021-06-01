Власти Германии не дали разрешение S7 на выполнение двух рейсов

Фото: Massimo Insabato / Global Look Press

Германия не выдала авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов направлений Москва — Берлин и обратно. Об этом РБК сообщила пресс-служба S7.

«S7 Airlines была вынуждена отменить сегодняшние рейсы S7 3575 по маршруту Москва — Берлин и S7 3576 Берлин — Москва в связи с отсутствием разрешения со стороны властей Германии», — указано в сообщении.

S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности в рабочем порядке. Пассажирам вернут средства в полном объеме.

Пресс-служба отметила, что компания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020 года и раньше с подобными проблемами не сталкивалась.