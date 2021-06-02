В Белоруссии опубликовали новые кадры допроса Протасевича

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 01 июн, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 01 июн, 13:50
В Амурской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом Общество, 05:48 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 05:41 В Оклахоме в честь Трампа назвали 35-километровый участок шоссе Политика, 05:32 Ozon зафиксировал резкий рост продаж поп-итов и симпл-димплов Общество, 05:30 От России до США: как вакцинация в странах влияет на заболеваемость COVID Общество, 05:00 Российские космонавты впервые в 2021 году выйдут в открытый космос Технологии и медиа, 04:57 Разумный гедонизм: как извлекать выгоду из расходов РБК и Банк ДОМ.РФ, 04:44 В Белоруссии опубликовали новые кадры допроса Протасевича Общество, 04:34 В США из-за кибератаки встали заводы мирового лидера по производству мяса Бизнес, 04:04 WP узнала об «объединении» республиканцев и демократов из-за НЛО Политика, 03:41 Как появляется аллергия, как ее распознать и что делать РБК и Dyson, 03:37 Сергей Шнуров представил новую группу Технологии и медиа, 03:32 В Бразилии назвали новую дату обсуждения вопроса об импорте «Спутника V» Общество, 02:54 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 02:33
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии опубликовали новые кадры допроса Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры допроса бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

В 13-секундном ролике Протасевич утверждает, что его подставили. «Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу», — говорит Протасевич на видео.

О каких именно словах Протасевича идет речь в ролике, не конкретизируется. ОНТ сообщает, что расследование, в котором будут показаны кадры допроса журналиста, выйдет в эфире вечером 2 июня.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter