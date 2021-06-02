В Белоруссии опубликовали новые кадры допроса Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры допроса бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

В 13-секундном ролике Протасевич утверждает, что его подставили. «Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу», — говорит Протасевич на видео.

О каких именно словах Протасевича идет речь в ролике, не конкретизируется. ОНТ сообщает, что расследование, в котором будут показаны кадры допроса журналиста, выйдет в эфире вечером 2 июня.

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