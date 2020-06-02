Пандемия коронавируса , 02 июн, 23:37
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В Москве умер еще 61 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончался 61 человек, у которого был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
У всех пациентов была подтверждена пневмония.
Материал дополняется.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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