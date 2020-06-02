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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июня

Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу, в Москве число жертв эпидемии превысило 2,6 тыс., в Италии предлагают ввести наказание для ковид-диссидентов — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 414,8 тыс. (9035 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 4855 человек (162 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 175,8 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за прошлые сутки от коронавируса умер 71 человек. Общее число жертв эпидемии в столице превысило 2,6 тыс.
  • На пике эпидемии коронавируса в московских больницах находились около 20 тыс. пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для размещении больных готовились еще временные госпитали на 10 тыс. мест, но они не понадобились. Тем не менее, их законсервируют на случай нового всплеска заболеваемости.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Роспотребнадзор подготовил правила, при соблюдении которых даже в условиях сохраняющейся угрозы заражений COVID-19 смогут возобновить работу гостиницы, хостелы и базы отдыха. В частности, рекомендовано не селить в один номер посторонних людей — ведомство советует заселять постояльцев поодиночке или семьями.
  • Стабильность числа зараженных на уровне 9 тыс. человек в день может быть связана как с улучшением диагностики, так и с недостаточностью противоэпидемических мер. Об этом заявили опрошенные РБК вирусологи. «У меня нет уверенности, почему [статистика] держится примерно на одном уровне. Возможно, играет роль то, что улучшается диагностика. Но это не очень вероятная вещь. Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры», — сказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Президент Владимир Путин объявил о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова заверила, что благодаря изменениям порядка голосования угроза заражения COVID-19 для голосующих будет меньше, чем при посещении магазина.

  • Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) заявилио разработке нового метода лечения COVID-19. Его назвали «светящийся газ»: для этого медикам нужно использовать излучающий ультрафиолет газ, который останется активированным при вдыхании, и будет таким образом убивать вирус в легких.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 6 млн человек, более 371 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 6,26 млн человек, более 375,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены свыше 1,81 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (526,4 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (277,7 тыс.), Испания — на пятом (239,6 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Летальность коронавируса в азиатских странах оказалась, по всей видимости, ниже, чем на Западе. Есть несколько версий о причинах этого — среди них генетическая, иммунная, а также связанная с особенностями сердечно-сосудистой системы. Об этих версиях в интервью РБК рассказал врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата.

  • Президент области Венето в Италии Лука Дзайя предложил преследовать людей, отрицающих существование коронавируса, по закону — так же, как за отрицание холокоста. Так Дзайя отреагировал на демонстрации, которые ранее прошли в нескольких городах Италии, включая Рим, Милан и Бари, административный центр Апулии. Участники демонстраций утверждают, что пандемии коронавируса не существует, и обвиняют правительство во лжи.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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