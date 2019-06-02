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Максакова в эфире ТВ обратилась к Бастрыкину из-за убийства Вороненкова
По словам Максаковой, к убийству Вороненкова может быть причастен экс-сотрудник СК Денис Панаитов. Он получил права на ее квартиру в Москве за день до убийства. Максакова просит Бастрыкина взять дело под личный контроль
Мария Максакова (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить, причастен ли к убийству ее мужа бывший сотрудник СК Денис Панаитов, сообщает НТВ.

«Я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», — сказала она.

Телеканал также показал кадры, на которых, как утверждается, Максакова обсуждает с Панаитовым недвижимость. «Послушай, у меня-то договоренности были с человеком. Умер он, не умер, убили, не убили — без разницы», — говорит ей собеседник.

Панаитов — бывший начальник отдела СК Одинцовского района Московской области. Ранее Максакова говорила, что они вместе с мужем сначала снимали у Панаитова в аренду квартиру в Киеве, а после договорились обменяться недвижимостью: Максакова переписала на него квартиру в Москве, а Панаитов должен был отдать ей жилье в Киеве.

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По словам Максаковой, свою часть сделки Панаитов не выполнил, а права на московскую квартиру получил 22 марта 2017 года, за день до убийства Вороненкова. Посредником в сделке выступила дочь Вороненкова от первого брака, Екатерина. Она получила от Панаитова расписку о том, что он перевел ей 38 млн руб., но неизвестно, получила ли деньги, утверждает Максакова.

Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. В Генпрокуратуре Украины считают заказчиком Владимира Тюрина, бывшего гражданского мужа Максаковой. В октябре 2017 года Максакова говорила, что знакома с материалами дела и «есть доказанные эпизоды», подтверждающие вину Тюрина. Однако в апреле 2019-го она заявила, что Тюрин невиновен, и допустила, что заказчиком может быть Панаитов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Мария Максакова, Вороненков
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