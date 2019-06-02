Максакова в эфире ТВ обратилась к Бастрыкину из-за убийства Вороненкова

По словам Максаковой, к убийству Вороненкова может быть причастен экс-сотрудник СК Денис Панаитов. Он получил права на ее квартиру в Москве за день до убийства. Максакова просит Бастрыкина взять дело под личный контроль

Мария Максакова (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить, причастен ли к убийству ее мужа бывший сотрудник СК Денис Панаитов, сообщает НТВ.

«Я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», — сказала она.

Телеканал также показал кадры, на которых, как утверждается, Максакова обсуждает с Панаитовым недвижимость. «Послушай, у меня-то договоренности были с человеком. Умер он, не умер, убили, не убили — без разницы», — говорит ей собеседник.

Панаитов — бывший начальник отдела СК Одинцовского района Московской области. Ранее Максакова говорила, что они вместе с мужем сначала снимали у Панаитова в аренду квартиру в Киеве, а после договорились обменяться недвижимостью: Максакова переписала на него квартиру в Москве, а Панаитов должен был отдать ей жилье в Киеве.