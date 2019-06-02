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Группа альпинистов пропала в индийских Гималаях
В числе пропавших альпинисты из разных стран, всего восемь человек. Они должны были вернуться в базовый лагерь 26 мая, ведутся их поиски
Гималаи, Непал. Май, 2015 (Фото: Olivia Harris / Reuters)

В Гималаях ведутся поиски восьми альпинистов, которые пропали при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местных властей.

Речь идет о международной команде альпинистов. В числе пропавших — четверо британцев, двое американцев, один австралиец и один индиец, который отвечал в группе за вопросы связи. Всего в восхождении принимали участие 12 альпинистов, все они выдвинулись на маршрут из деревни Мунсьяри 13 мая. Спустя 12 дней, 25 мая, только четверо из группы вернулись в базовый лагерь. По планам, вся группа должна была вернуться на базу 26 мая.

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На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

Компания Himalayan Run & Trek, организовавшая экспедицию, подождала несколько дней, но оставшиеся члены группы так и не вернулись. 31 мая о пропаже альпинистов были уведомлены местные власти.

Би-би-си со ссылкой на местные власти добавляет, что поиски затруднены проливными дождями и снегопадом в горах. Ожидается, что к поискам альпинистов в воскресенье утром будет привлечен вертолет ВВС Индии.

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Украинский альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Гималаи — высочайшая горная система Земли. Самая высокая точка — гора Джомолунгма (Эверест), ее высота 8848 м. Гималаи раскинулись на территории Индии, Непала, Тибета, Пакистана, Бутана и Мьянмы. Предгорья Гималаев также занимают крайнюю северную часть Бангладеш.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: альпинисты, Гималаи, Индия
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