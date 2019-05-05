Украинский альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Украинский альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Украинский альпинист скончался во время восхождения на Эльбрус, говорится в сообщении ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как отмечает ведомство, сообщение о смерти спортсмена поступило днем 5 мая. Мужчина 1985 года рождения потерял сознание на высоте 3,5 тыс. м.

Для эвакуации альпиниста выдвинулись 14 спасателей и две единицы техники.

Как передает ТАСС, мужчина совершал восхождение в рамках XI международного фестиваля горных экстремальных видов спорта, проходящего на Эльбрусе.