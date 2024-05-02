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Дело Тимура Иванова ,  
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С сайта ЦСКА пропала информация об арестованном замминистра обороны

С сайта ЦСКА пропала информация об арестованном замминистра обороны Иванове
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Информация об арестованном Тимуре Иванове, который числился членом наблюдательного совета ЦСКА, пропала с сайта спортивного клуба. Ранее биография чиновника исчезла с портала Минобороны. Его арестовали по делу о взятке
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Reuters)

На сайте ЦСКА пропала информация об арестованном по делу о взятках заместителе министра обороны Тимуре Иванове, который числился членом наблюдательного совета спортивного клуба.

Страница с биографией замминистра осталась в кэше Google, поисковик все еще предлагает ее по соответствующему запросу, однако ссылка ведет на главную страницу портала. На этой странице прежде было указано, что Иванов — кандидат экономических наук и лауреат премии правительства в области науки и техники, а также информация о его образовании.

При этом на сайте ЦСКА сохранилось поздравление Иванову с 45-летием от 2020 года.

РБК направил запрос в пресс-службу ЦСКА.

Ранее биография чиновника пропала из раздела «Руководство» на сайте Минобороны России.

С сайта Минобороны пропала биография арестованного замминистра
Политика
Тимур Иванов
Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). На следующий день его арестовали и отстранили от должности, которую он занимал с 2016 года. В этом деле есть еще два фигуранта — Сергей Бородин и Александр Фомин. Первого обвинили по аналогичной статье, второго — в даче взятки, их отправили в СИЗО до 23 июня. Всем троим грозит до 15 лет лишения свободы. Иванов свою вину не признал.

Чиновник является государственным советником I класса, Героем ЛНР и заслуженным строителем России. Он руководил в том числе строительством главного храма Вооруженных сил и музейного комплекса в парке «Патриот» близ подмосковной Кубинки.

В 2019 году Forbes включил Иванова в рейтинг самых богатых силовиков России. По данным журнала, за 2018 год доход его семьи составил 136,7 млн руб., а самого чиновника — 13,6 млн руб.

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Юлия Овчинникова
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Виктория Хабарова
Россия Министерство обороны Тимур Иванов арест коррупция
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