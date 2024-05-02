С сайта ЦСКА пропала информация об арестованном замминистра обороны
На сайте ЦСКА пропала информация об арестованном по делу о взятках заместителе министра обороны Тимуре Иванове, который числился членом наблюдательного совета спортивного клуба.
Страница с биографией замминистра осталась в кэше Google, поисковик все еще предлагает ее по соответствующему запросу, однако ссылка ведет на главную страницу портала. На этой странице прежде было указано, что Иванов — кандидат экономических наук и лауреат премии правительства в области науки и техники, а также информация о его образовании.
При этом на сайте ЦСКА сохранилось поздравление Иванову с 45-летием от 2020 года.
РБК направил запрос в пресс-службу ЦСКА.
Ранее биография чиновника пропала из раздела «Руководство» на сайте Минобороны России.
отстранили от должности, которую он занимал с 2016 года. В этом деле есть еще два фигуранта — Сергей Бородин и Александр Фомин. Первого обвинили по аналогичной статье, второго — в даче взятки, их отправили в СИЗО до 23 июня. Всем троим грозит до 15 лет лишения свободы. Иванов свою вину не признал.
Чиновник является государственным советником I класса, Героем ЛНР и заслуженным строителем России. Он руководил в том числе строительством главного храма Вооруженных сил и музейного комплекса в парке «Патриот» близ подмосковной Кубинки.
В 2019 году Forbes включил Иванова в рейтинг самых богатых силовиков России. По данным журнала, за 2018 год доход его семьи составил 136,7 млн руб., а самого чиновника — 13,6 млн руб.