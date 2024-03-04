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«Известия» узнали подробности исков прокуратуры к «крабовым королям»

«Известия»: причиной иска Генпрокуратуры к «крабовым королям» стало гражданство
Генпрокуратура указала на незаконность добычи биоресурсов без согласования с правительством «крабовыми королями» Олегом Каном и Дмитрием Дремлюгой и требует взыскать 376 млрд руб., пишут «Известия». Бизнесмены живут за границей

Претензии Генпрокуратуры, которая подала иски к рыбопромышленникам Дальнего Востока на общую сумму 376 млрд руб., связаны с иностранным гражданством ключевых ответчиков, сообщают «Известия».

В числе ответчиков оказались «крабовые короли» Олег Кан и Дмитрий Дремлюга. Как следует из исков, на которые ссылается газета, Дремлюга — гражданин Украины; он живет за границей, но бизнес до последнего времени вел в России и выводил деньги из страны. У Кана есть вид на жительство в Южной Корее; он не российский налоговый резидент, но активно участвовал в крабовом бизнесе.

Ведомство отмечает, что по закону компании, которые находятся под контролем иностранных инвесторов, не могут добывать стратегически важные для страны биоресурсы без специального согласования с правительством.

В общей сложности в исках фигурируют 31 рыболовная компания и 29 физлиц. По данным издания, с Дремлюгой оказались аффилированы «Краб Марин», «Реал Девелопмент», «Рыбный остров», «Мерлион», «Прибрежный лов», «Краб ДМП» и ряд других компаний, с Каном — «Монерон», «Курильский универсальный комплекс», Приморская рыболовная компания, «Аквамарин», «Севрыб-флот», «Прибой-Т», корейская Olves Co., Ltd. Генпрокуратура, ссылаясь на разницу стоимости чистых активов и нанесенного ими ущерба, также просит изъять акции компаний и обратить в доход государства, отмечают «Известия».

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Бизнес
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Рассмотрение исков по существу состоится 12 и 14 марта.

В 2018 году «Первый канал» и «Россия 24» показали расследование о бизнесе Кана, в котором утверждалось, что он занимается контрабандой дальневосточного краба. Телеканалы называли бизнесмена «крабовым королем», им заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В тот же период Кан покинул Россию. В феврале 2020 года суд заочно арестовал бизнесмена, признав виновным в организации убийства другого рыбопромышленника, Валерия Пхиденко, в октябре 2010 года.

Дремлюга в конце 2023 года лишился имущества на 4,3 млрд руб. по делу о незаконной добыче биоресурсов. Речь идет о недвижимости, в том числе зданиях, сооружениях, земельных участках, более чем десяти квартирах, рыболовных судах и моторных лодках. Всего у бизнесмена было изъято 213 объектов. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценили более чем в 4,3 млрд руб.

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Теги
Юлия Овчинникова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Россия Генпрокуратура Дальний Восток крабы
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