«Известия» узнали подробности исков прокуратуры к «крабовым королям»
Претензии Генпрокуратуры, которая подала иски к рыбопромышленникам Дальнего Востока на общую сумму 376 млрд руб., связаны с иностранным гражданством ключевых ответчиков, сообщают «Известия».
В числе ответчиков оказались «крабовые короли» Олег Кан и Дмитрий Дремлюга. Как следует из исков, на которые ссылается газета, Дремлюга — гражданин Украины; он живет за границей, но бизнес до последнего времени вел в России и выводил деньги из страны. У Кана есть вид на жительство в Южной Корее; он не российский налоговый резидент, но активно участвовал в крабовом бизнесе.
Ведомство отмечает, что по закону компании, которые находятся под контролем иностранных инвесторов, не могут добывать стратегически важные для страны биоресурсы без специального согласования с правительством.
В общей сложности в исках фигурируют 31 рыболовная компания и 29 физлиц. По данным издания, с Дремлюгой оказались аффилированы «Краб Марин», «Реал Девелопмент», «Рыбный остров», «Мерлион», «Прибрежный лов», «Краб ДМП» и ряд других компаний, с Каном — «Монерон», «Курильский универсальный комплекс», Приморская рыболовная компания, «Аквамарин», «Севрыб-флот», «Прибой-Т», корейская Olves Co., Ltd. Генпрокуратура, ссылаясь на разницу стоимости чистых активов и нанесенного ими ущерба, также просит изъять акции компаний и обратить в доход государства, отмечают «Известия».
В 2018 году «Первый канал» и «Россия 24» показали расследование о бизнесе Кана, в котором утверждалось, что он занимается контрабандой дальневосточного краба. Телеканалы называли бизнесмена «крабовым королем», им заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В тот же период Кан покинул Россию. В феврале 2020 года суд заочно арестовал бизнесмена, признав виновным в организации убийства другого рыбопромышленника, Валерия Пхиденко, в октябре 2010 года.
Дремлюга в конце 2023 года лишился имущества на 4,3 млрд руб. по делу о незаконной добыче биоресурсов. Речь идет о недвижимости, в том числе зданиях, сооружениях, земельных участках, более чем десяти квартирах, рыболовных судах и моторных лодках. Всего у бизнесмена было изъято 213 объектов. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценили более чем в 4,3 млрд руб.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?