В Чите задержали рейс из-за попытки пассажира открыть аварийный выход

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Минпромторг прокомментировал сообщения о дефиците фенола для фанеры Общество, 13:19
Восемь россиян не допустили до ЧМ по дзюдо за поддержку спецоперации Спорт, 13:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:15
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:10
Ученые научили искусственный интеллект расшифровывать мысли через МРТ Технологии и медиа, 13:08
В России заметно снизилась доля сделок с жильем в новостройках до ₽10 млн Недвижимость, 13:06
Умер Валентин Юдашкин Общество, 13:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Импорт нефти из России в Индию впервые превысил поставки Эр-Рияда и Ирака Политика, 13:02
Шойгу оценил потери ВСУ за апрель Политика, 12:56
В Чите задержали рейс из-за попытки пассажира открыть аварийный выход Общество, 12:50
Вице-премьер Польши обвинил ЕС в желании вновь вести дела с Россией Политика, 12:47
Вражда не спасет: что будет за копирование IKEA и других брендов в России Pro, 12:46
Медведев предложил Германии и Италии создать ордена Гитлера и Муссолини Политика, 12:45
На лидера баскетбольного ЦСКА Шведа напали после поражения в плей-офф Спорт, 12:44
Общество ,  
0 

В Чите задержали рейс из-за попытки пассажира открыть аварийный выход

Рейс S7 из Читы в Москву задержали после попытки пассажира открыть аварийный выход
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Вылет самолета компании S7 задержали в аэропорту Читы после попытки пассажира открыть аварийный выход. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в 09:45 (03:45 мск) 2 мая при подготовке к вылету самолета Airbus A320neo в Москву пассажир «совершил неправомерные действия», в результате которых произошло выбрасывание одного из аварийных трапов. Пассажиры, члены экипажа и работники аэропорта не пострадали.

«В связи со сложившейся ситуацией произошла задержка рейса [3046], пассажиры которого размещены в здании аэровокзала, обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием», — говорится в сообщении.

На место выехал помощник читинского транспортного прокурора, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Как уточняет портал Chita.ru, аварийный выход самолета S7 открыла пожилая женщина. По данным агентства, рейс выполнит другой борт, который прибудет из Новосибирска. Вылет, по словам пассажиров, перенесли на 16:00 (10:00 мск). Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет вылетел в Москву в 16:50 по местному времени. Из данных на табло столичного аэропорта Домодедово следует, что борт прибудет в Москву в 18:00.

Теги
самолет S7 Чита Москва задержка рейса
Материалы по теме
Частный легкомоторный самолет упал в Новосибирске
Общество
Самолет Azur Air приземлился в Красноярске после неисправности на борту
Общество
На Кубе задержали рейс с российскими туристами из-за канадского самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter