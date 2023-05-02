В Чите задержали рейс из-за попытки пассажира открыть аварийный выход

Рейс S7 из Читы в Москву задержали после попытки пассажира открыть аварийный выход

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Вылет самолета компании S7 задержали в аэропорту Читы после попытки пассажира открыть аварийный выход. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в 09:45 (03:45 мск) 2 мая при подготовке к вылету самолета Airbus A320neo в Москву пассажир «совершил неправомерные действия», в результате которых произошло выбрасывание одного из аварийных трапов. Пассажиры, члены экипажа и работники аэропорта не пострадали.

«В связи со сложившейся ситуацией произошла задержка рейса [3046], пассажиры которого размещены в здании аэровокзала, обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием», — говорится в сообщении.

На место выехал помощник читинского транспортного прокурора, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Как уточняет портал Chita.ru, аварийный выход самолета S7 открыла пожилая женщина. По данным агентства, рейс выполнит другой борт, который прибудет из Новосибирска. Вылет, по словам пассажиров, перенесли на 16:00 (10:00 мск). Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет вылетел в Москву в 16:50 по местному времени. Из данных на табло столичного аэропорта Домодедово следует, что борт прибудет в Москву в 18:00.