Загоревшийся в Непале самолет столкнулся с птицей при взлете

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ЧП с самолетом, который летел из Катманду в Дубай, произошло из-за столкновения с птицей во время взлета. Об этом на своей странице в Twitter сообщает правительство Дубая со ссылкой на авиакомпанию Flydubai.

«После выполнения стандартной процедуры рейс в Дубай продолжится в обычном режиме и приземлится в 0:14 по местному времени», — говорится в сообщении.

Представитель Управления гражданской авиации Непала Джаганнатх Нирула рассказал Reuters, что пожар на воздушном судне потушили.

Самолет объявил о ЧП из-за проблем с двигателем вскоре после вылета из Катманду. На борту находилось 167 пассажиров. Спустя некоторое время пилоты сообщили диспетчерам, что все индикаторы в норме и экипаж решил продолжать полет.