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Израиль назвал условие возврата экстренной репатриации из России

Израиль возобновит экстренную репатриацию из России в случае роста числа репатриантов
Если волна репатриации в Израиль усилится, то центры экстренной репатриации заработают вновь, сообщило РБК министерство алии и интеграции. Они появились в начале 2022-го и позволяли россиянам ускоренно получить статус репатриантов
Фото: Corinna Kern / Reuters
Фото: Corinna Kern / Reuters

Израиль сократил работу центров экстренной репатриации, которые появились в связи с конфликтом на Украине и действовали для россиян, белорусов и украинцев, однако при усилении волны репатриации они могут возобновить работу, сообщили РБК в министерстве алии и интеграции Израиля.

«При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации», — сказано в сообщении.

Центры экстренной репатриации позволяли получить статус репатрианта по ускоренной процедуре комплексного обслуживания «one-stop shop». Для украинцев возможность такого обслуживания все еще сохраняется во всех случаях, для россиян и белорусов — «в особых гуманитарных».

Закрытие центров экстренной репатриации ведомство объяснило прибытием большого числа новых репатриантов за последний год и «необходимостью уделять больше внимания» уже прибывшим. Кроме того, указало министерство, число тех, кто имеет право на репатриацию и прибывает в Израиль без визы, резко сократилось. В обычном формате перед репатриацией нужно получать специальную визу.

Те репатрианты, кто приехал в Израиль до 15 апреля, но не завершили процедуру изменения статуса в указанный срок, с 15 июня смогут сделать это через организацию «Натив» и управление регистрации населения, добавили в ведомстве.

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По данным Еврейского агентства («Сохнут») за прошлый год в Израиль репатриировались 70 тыс. человек — это рекорд за 23 года. Более 37 тыс. из них — россияне, еще около 15 тыс. — украинцы, около 2 тыс. — белорусы.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль репатриация Россия
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