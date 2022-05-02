Более 60% работодателей продолжили учет привитых от COVID сотрудников

При этом большинство работников в двух третях компаний сделали прививку от коронавируса

Учет привитых от коронавируса сотрудников ведут 62% работодателей, при этом в 68% компаний большинство работников (80% и более) прошли вакцинацию, следует из результатов исследования сервиса SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

В опросе сервиса с 14 по 27 апреля приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и ответственных за подбор кадров из 195 населенных пунктов России.

В организациях, продолжающих вести учет вакцинированных сотрудников, заявляют, что они обязаны это делать, потому фиксируют, кто и когда сделал прививку. В 32% компаний такой практики нет.

Согласно полученным данным учет сотрудников, привитых от COVID-19, чаще ведут крупные организации с численностью персонала свыше 1000 человек (79%), тогда как среди маленьких компаний (менее 100 работников) этим занимаются чуть больше половины опрошенных (54%).

Аналитики отмечают, что чаще всего за вакцинацией сотрудников следят в банковской сфере (73%) и торговле (69%), а реже всего — в отрасли информационных технологий (32%).

В каждой десятой компании заявили, что в их штате менее половины (30–49%) сделавших прививку сотрудников, тогда как в 15% организаций большая часть работников (50–79%) прошла вакцинацию. Всего 1% работодателей зафиксировали менее трети привитых сотрудников.

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Опрошенные РБК эксперты ранее допустили рост заболеваемости COVID-19 в июне-июле этого года. По их мнению, новую волну коронавируса может вызвать распространение подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона». Этот вариант в некоторых регионах России выявляют более чем в 80% образцов, а доля варианта «омикрона» BA.1, который вызывал предыдущую волну, снижается, рассказала РБК замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. По ее словам, штамм коронавирса «дельта» встречается уже менее чем в 1% случаев.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко также допустил рост числа случаев заражения коронавирусом, он считает, что новая волна COVID-19 может начаться в мае-июне.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

По данным оперативного штаба, в России 30 апреля выявили более 7,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, с этим диагнозом госпитализировали свыше 2,5 тыс. человек. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали более 18,1 млн случаев COVID-19.