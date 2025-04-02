 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Собянин сообщил об открытии в 2025 году четырех цифровых станций метро

Сюжет
Новости Москвы
Цифровые станции появятся на Троицкой линии. Они оснащены улучшенными турникетами, стойками информации с чат-ботом и автоматами по продаже билетов с расширенными функциями
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В 2025 году в московском метро откроют четыре новые цифровые станции на Троицкой линии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В 2025 году планируем открыть еще четыре станции Троицкой линии — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ», — написал мэр.

Первые цифровые станции метро открылись в Москве летом 2024 года на «Марьиной Роще» Большой кольцевой линии и в терминале № 1 московского городского вокзала «Нижегородская». Такие станции оснащены улучшенными турникетами и цифровыми стойками информации с 3D-образом чат-бота, который отвечает на вопросы пассажиров.

Граждане также могут воспользоваться сенсорными указателями с картой местности, схемой метро и статусом доступности станции. Автоматы по продаже билетов на цифровых станциях оснащены функциями построения маршрута пассажира и заморозки проездного.

В 2025 году, по словам Собянина, введут в эксплуатацию два новых электродепо «Столбово» и «Южное». На Большой кольцевой линии начнут подготовку к запуску первого беспилотного поезда. На Замоскворецкой линии запустят около 200 вагонов «Москва-2024» — подвижной состав этой ветки обновят более чем на 50%, уточнил мэр.

Ликсутов назвал число поездок по новой Троицкой линии метро
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Троицкую линию столичного метро открыли в начале сентября 2024 года. В первую очередь длиной 8,3 км вошли четыре станции — от «Новаторской» до «Тютчевской». В декабре к ним прибавились еще три — участок от «Корниловской» до «Новомосковской».

По словам вице-мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, за полгода с момента открытия Троицкой линии пассажиры совершили по ней свыше 5,7 млн поездок.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Умер актер Вэл Килмер. Главные роли в его карьере

CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне с Уиткоффом

Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд

В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

Какую выручку получили топ-10 российских букмейкеров по итогам 2024 года

Овечкин побил новый рекорд и сократил отставание от Гретцки до трех голов.

Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Беспалько
Сергей Собянин Москва Московский метрополитен
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Ликсутов назвал число поездок по новой Троицкой линии метро
Общество
В Москве начали тестировать оплату проезда в метро цифровыми рублями
Общество
Ефимов заявил о реорганизации участка у метро «Аэропорт» по программе КРТ
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
Песков заявил, что визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан с ПутинымПолитика, 13:13
Никола Йокич установил уникальное достижение в НБАСпорт, 13:11
Ставрополец получил 20 лет за подготовку взрыва на газовой сетиПолитика, 13:07
В Грузии оценили долю России в экспорте винВино, 13:02
Названы самые ипотечные регионы РоссииНедвижимость, 13:00
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
Китай привлек к учениям у Тайваня авианосец, похожий на российский. ВидеоПолитика, 12:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Штраф за утечку личных данных вырастет до 500 млн руб. Что еще изменитсяPro, 12:56
Объявлена программа основного конкурса ММКФ-2025Life, 12:51
Культура маленьких радостей: что это за тренд и какие у него последствияСоциальная экономика, 12:49
ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской областиПолитика, 12:46
Краснов рассказал о чиновнике Росприроднадзора, «заработавшем» ₽480 млнОбщество, 12:42
К вам пришел прокурор. Шесть случаев, когда суд будет на вашей сторонеPro, 12:39
Лыжница Терентьева выиграла 12-ю гонку подрядСпорт, 12:34