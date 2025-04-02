Собянин сообщил об открытии в 2025 году четырех цифровых станций метро

Цифровые станции появятся на Троицкой линии. Они оснащены улучшенными турникетами, стойками информации с чат-ботом и автоматами по продаже билетов с расширенными функциями

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В 2025 году в московском метро откроют четыре новые цифровые станции на Троицкой линии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В 2025 году планируем открыть еще четыре станции Троицкой линии — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ», — написал мэр.

Первые цифровые станции метро открылись в Москве летом 2024 года на «Марьиной Роще» Большой кольцевой линии и в терминале № 1 московского городского вокзала «Нижегородская». Такие станции оснащены улучшенными турникетами и цифровыми стойками информации с 3D-образом чат-бота, который отвечает на вопросы пассажиров.

Граждане также могут воспользоваться сенсорными указателями с картой местности, схемой метро и статусом доступности станции. Автоматы по продаже билетов на цифровых станциях оснащены функциями построения маршрута пассажира и заморозки проездного.

В 2025 году, по словам Собянина, введут в эксплуатацию два новых электродепо «Столбово» и «Южное». На Большой кольцевой линии начнут подготовку к запуску первого беспилотного поезда. На Замоскворецкой линии запустят около 200 вагонов «Москва-2024» — подвижной состав этой ветки обновят более чем на 50%, уточнил мэр.

Троицкую линию столичного метро открыли в начале сентября 2024 года. В первую очередь длиной 8,3 км вошли четыре станции — от «Новаторской» до «Тютчевской». В декабре к ним прибавились еще три — участок от «Корниловской» до «Новомосковской».

По словам вице-мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, за полгода с момента открытия Троицкой линии пассажиры совершили по ней свыше 5,7 млн поездок.