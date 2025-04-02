Собянин сообщил об открытии в 2025 году четырех цифровых станций метро
В 2025 году в московском метро откроют четыре новые цифровые станции на Троицкой линии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В 2025 году планируем открыть еще четыре станции Троицкой линии — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ», — написал мэр.
Первые цифровые станции метро открылись в Москве летом 2024 года на «Марьиной Роще» Большой кольцевой линии и в терминале № 1 московского городского вокзала «Нижегородская». Такие станции оснащены улучшенными турникетами и цифровыми стойками информации с 3D-образом чат-бота, который отвечает на вопросы пассажиров.
Граждане также могут воспользоваться сенсорными указателями с картой местности, схемой метро и статусом доступности станции. Автоматы по продаже билетов на цифровых станциях оснащены функциями построения маршрута пассажира и заморозки проездного.
В 2025 году, по словам Собянина, введут в эксплуатацию два новых электродепо «Столбово» и «Южное». На Большой кольцевой линии начнут подготовку к запуску первого беспилотного поезда. На Замоскворецкой линии запустят около 200 вагонов «Москва-2024» — подвижной состав этой ветки обновят более чем на 50%, уточнил мэр.
Троицкую линию столичного метро открыли в начале сентября 2024 года. В первую очередь длиной 8,3 км вошли четыре станции — от «Новаторской» до «Тютчевской». В декабре к ним прибавились еще три — участок от «Корниловской» до «Новомосковской».
По словам вице-мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, за полгода с момента открытия Троицкой линии пассажиры совершили по ней свыше 5,7 млн поездок.
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