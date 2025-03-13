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Ликсутов назвал число поездок по новой Троицкой линии метро

Ликсутов: пассажиры совершили более 5,7 млн поездок по новой Троицкой линии
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За полгода с момента открытия Троицкой линии Московского метрополитена пассажиры совершили по ней свыше 5,7 млн поездок, рассказал вице-мэр в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Причем с декабря 2024-го, когда был открыт второй участок линии, пассажиропоток вырос на 40%.

«Линия создала новые транспортные связи на юго-западе и в Новой Москве, — добавил заммэра Ликсутов. — Благодаря пересадкам на БКЛ и Сокольническую линию поездки стали удобнее для 900 тыс. москвичей».

Троицкую линию столичного метро в День города, 7 сентября 2024-го, открыл мэр Москвы Сергей Собянин. В первую очередь длиной 8,3 км вошли четыре станции — от «Новаторской» до «Тютчевской» (последняя располагается за МКАД, в Новой Москве). В декабре к ним прибавились еще три — участок от «Корниловской» до «Новомосковской».

По статистике столичного дептранса, топ-3 станции новой ветки по числу проходов через турникеты составляют «Университет Дружбы Народов», «Новаторская» и «Генерала Тюленева». Впоследствии Троицкая линия дойдет до города Троицка.

Новая ветка получила на карте изумрудный цвет и порядковый номер 16. Подвижной состав Троицкой линии целиком состоит из новейших вагонов «Москва-2024». Они оборудованы широкими дверями, кондиционерами с обеззараживанием, а также зарядными гнездами не только USB, но и Type-C.

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Троицкая линия Московский метрополитен Максим Ликсутов
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