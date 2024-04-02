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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при атаке дрона в «Алабуге» выросло до 12

ЕДДС: при атаке дрона в Татарстане пострадали 12 студентов «Алабуга Политеха»
Сюжет
Военная операция на Украине
Число пострадавших в результате атаки дрона в Елабуге возросло до 12, все они — студенты «Алабуга Политеха», сообщили в ЕДДС. Ранее там рассказали о нарушении остекления в трех зданиях общежития колледжа

Число пострадавших при атаке дрона в «Алабуге» выросло до 12
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До 12 увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана, все они — студенты «Алабуга Политеха», сообщили РБК в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. В ЕДДС сообщали о нарушении остекления в трех зданиях общежития политехнического колледжа в Елабуге. По данным портала Inkazan, жители были эвакуированы. Пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» уточнила, что в атаке принимали участие два беспилотника, «оснащенных оборудованием стран НАТО». По данным телеграм-канала Shot, одна из пострадавших — 16-летняя гражданка Руанды.

По словам мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, дрон попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, но был обезврежен, в городе нет серьезных разрушений, а на предприятии не нарушен технологический процесс.

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После атак дронов были введены дополнительные меры безопасности в международном аэропорту Казани. Там уточнили, что обслуживание пассажиров и самолетов ведется в полном объеме.

Следственный комитет пообещал расследовать факты атак беспилотниками Татарстана.

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