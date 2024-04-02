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Политика ,  
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Число пострадавших при атаке дрона в Татарстане увеличилось до шести

В результате атаки дрона в Татарстане пострадали шесть человек

При атаке беспилотника в Елабуге в Татарстане пять человек получили легкие ранения, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, передает ТАСС. В оперативных службах агентству заявили, что пострадали шесть человек, остекление нарушено в трех зданиях общежития.

Беспилотники впервые атаковали предприятия на территории Татарстана утром 2 апреля. Атаки дронов зафиксировали в Елабуге и Нижнекамске. Технологический процесс работы на предприятиях не нарушен, серьезных разрушений не зафиксировали.

Пресс-служба Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», которая находится в Елабужском районе, сообщила, что ранения получили два человека. В оперативных службах республики передавали, что при атаке пострадали взрослый и двое детей.

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