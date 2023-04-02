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«Известия» узнали о возобновлении приема Emirates и Fly Dubai карт Visa
«Известия»: Emirates и Fly Dubai возобновили прием карт Visa и MasterCard из России
Некоторые авиакомпании стран Ближнего Востока начали принимать карты Visa и MasterCard российских банков, пишет газета «Известия».
В частности, Air Arabia и Fly Dubai предлагают оплатить билет по ссылке через систему быстрых платежей (СБП). Для этого нужно забронировать его на сайте, а затем обратиться в службу поддержки. На почту пришлют ссылку для перечисления средств. Сбор составит 6% от итоговой суммы, сообщили изданию в call-центре Air Arabia.
Оплатить перелет в Emirates можно с помощью QR-кода. Для этого нужно запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать полученный код.
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