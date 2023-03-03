Посол сообщил о скором запуске платежной системы «Мир» на Кубе

Посол: работа над запуском платежной системы «Мир» на Кубе близка к завершению

Подготовка к запуску на Кубе платежной системы «Мир» близка к завершению. Об этом в интервью «РИА Новости» заявид посол России в стране Андрей Гуськов.

«По информации кубинской стороны, работа над запуском платежной системы «Мир» близка к завершению. Ее использование должно позитивно сказаться на увеличении потока российских туристов на остров», — сообщил Гуськов.

В декабре вице-премьер Александр Новак рассказал, что начались переговоры по внедрению карт «Мир» в Венесуэле.

Карту «Мир», помимо России, можно было использовать в 11 странах — Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и в частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Однако после того, как Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с российской платежной системой, банки некоторых из перечисленных стран, включая Турцию и Киргизию, стали ограничивать обслуживание карт «Мир».