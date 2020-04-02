ФСБ пришло с обысками в следственный департамент МВД

Сотрудники ФСБ провели обыски в следственном департаменте МВД. Сотрудников спецслужбы заинтересовали кабинеты заместителей руководителя следствия

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В четверг, 2 апреля, сотрудники ФСБ пришли с обыском в следственный департамент МВД России. Об этом РБК сообщил источник в МВД. Информацию подтвердил другой источник, близкий к ведомству.

«Следственные действия проводятся у заместителей руководителя следственного департамента МВД Александра Красовского и Александра Бирюкова», — рассказал собеседник.

Уголовное дело, по которому проводятся следственные действия, было возбуждено Следственным комитетом, рассказал источник. «Управление «М» ФСБ привлекли для оперативного сопровождения», — отметил он.

Следственные действия в СД МВД связаны с делом владельца компании Optima Development Альберта Худояна и бизнесмена Сергея Говядина, рассказал источник. «Около месяца назад ФСБ заинтересовало процессуальное решение, из-за которого Худояна выпустили из-под стражи», — отметил собеседник. По его словам, тогда же глава МВД Владимир Колокольцев дал распоряжение Управлению собственной безопасности ведомства проверить материалы дела.