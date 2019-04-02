Минобороны сообщило о пострадавших при взрыве в академии в Петербурге

Минобороны сообщило о пострадавших при взрыве в академии в Петербурге

Четверо военнослужащих, пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге, обследованы врачами. Одному из них сделали операцию

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Минобороны официально подтвердили, что при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге пострадали четыре военнослужащих, передает «РИА Новости». Угрозы их жизни нет.

Они пострадали в результате взрыва «неустановленного предмета», уточнили в ведомстве. Сразу после происшествия военных отвезли в клинику Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, а одному сделали хирургическую операцию. По данным врачей, их жизни ничего не угрожает.

Ранее Минобороны говорило о трех пострадавших при взрыве. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов уточнял, что пострадавших было четверо.

Взрыв в Военно-космической академии им. Можайского произошел 2 апреля. В Минобороны заявили, что взорвался «неустановленный безоболочный предмет». На место происшествия выехали саперы. Издание 78.ru писало, что причиной взрыва была мина. При взрыве обвалилась лестница в здании, из-за чего 15 человек оказались заблокированы на одном из этажей.

Следственный комитет начал расследование инцидента. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Проверку инцидента также ведет Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.