Предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе доставили в Москву

Предполагаемого виновника ДТП со смертельным исходом на Можайском шоссе в Москве, уроженца Чечни Муслима Джамбекова доставили из Грозного в Москву. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня из Грозного в Москву сотрудниками полиции доставлен Джамбеков», — сказала Волк. По ее словам, в ближайшее время Джамбекова передадут сотрудникам Следственного комитета РФ.

ДТП на пересечении МКАД и Можайского шоссе произошло в ночь на 25 марта. В результате столкновения Mercedes Gelandewagen и «Нива» погибли женщина и девочка, еще один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами. После аварии глава МВД Владимир Колокольцев сообщил об увольнении инспектора ГИБДД. Еще одного сотрудника, также находившегося на месте аварии, предупредили о неполном служебном соответствии.

Как писал Telegram-канал Mash, полицейские прибыли на место ДТП до того, как водитель Gelandewagen скрылся, однако, по неизвестным причинам его отпустили, и в качестве пострадавшего он уехал на автомобиле «скорой помощи».

Кроме того, сообщалось, что владельцем иномарки является боец ММА Абдул-Рахман Дудаев из Чечни, а за рулем в момент аварии находился его друг Муслим Джамбеков. Позже Дудаев сообщил, что не является владельцем автомобиля.