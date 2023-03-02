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Спасатели выехали на место взрыва под Коломной

Громкий взрыв был слышен в Коломне и близлежащих поселках. Детали произошедшего пока неизвестны, на место инцидента направились спасатели и сотрудники правоохранительных органов

Спасатели выехали на место взрыва под Коломной
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В Коломне был слышен громкий взрыв, сообщают Baza и местные жители в соцсетях.

В пресс-службе администрации Коломенского городского округа сообщили РБК, что детали пока неизвестны. «На место выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели», — заявили в пресс-службе РБК.

В МЧС подтвердили, что на место инцидента направились спасатели.

В городском сообществе «Коломна» в сети «ВКонтакте» местные жители сообщают, что взрыв был слышен по всему городу. «Взрыв был отчетлив, дом тряхнуло немного. С какой стороны взрыв, непонятно», — сообщил РБК житель поселка Пески. Еще один житель поселка уточнил, что взрыв был слышен в районе 21:30.

28 февраля в районе Коломны, вблизи деревни Губастово, упал украинский беспилотник. Губернатор Андрей Воробьев сообщал, что его целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры. Жертв и разрушений на земле не было. БПЛА упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе Подмосковья, писал Mash.

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