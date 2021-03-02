На Байконуре похитили электронику со стартовой площадки «Бурана»

Стартовая площадка, с которой был произведен единственный запуск советского «Бурана», не использовалась с распада СССР и находится на консервации. Однако на ней еще оставалась электроника, заинтересовавшая воров

Фото: Виталий Раскалов для РБК

На космодроме Байконур неизвестные проникли на неиспользуемую стартовую площадку № 110 и похитили остававшуюся там электронику. Об этом сообщил Telegram-канал «112», информацию РБК подтвердили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). С этой площадки в 1988 году был отправлен в свой единственный полет советский многоразовый космический корабль «Буран».

«В настоящее время УМВД России на комплексе Байконур проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования», — сообщили в ЦЭНКИ. В центре отметили, что к настоящему времени этот объект уже выведен из российской аренды и находится на консервации.

«112» утверждает, что похищенная электроника была секретной. Однако в ЦЭНКИ говорят, что на закрытом комплексе, который не эксплуатировался со времен распада СССР, не было современной электроники, а остававшееся оборудование было устаревшим. «Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад. Элементная база, установленная в этих системах, в настоящее время в промышленности Российской Федерации не используется. Необходимо также отметить, что большинство систем АСУ (Автоматических систем управления) не были введены в эксплуатацию и частично демонтированы для доработок еще в СССР», — сообщили в центре.