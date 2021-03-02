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На Байконуре похитили электронику со стартовой площадки «Бурана»

Стартовая площадка, с которой был произведен единственный запуск советского «Бурана», не использовалась с распада СССР и находится на консервации. Однако на ней еще оставалась электроника, заинтересовавшая воров
Фото: Виталий Раскалов для РБК
Фото: Виталий Раскалов для РБК

На космодроме Байконур неизвестные проникли на неиспользуемую стартовую площадку № 110 и похитили остававшуюся там электронику. Об этом сообщил Telegram-канал «112», информацию РБК подтвердили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). С этой площадки в 1988 году был отправлен в свой единственный полет советский многоразовый космический корабль «Буран».

«В настоящее время УМВД России на комплексе Байконур проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования», — сообщили в ЦЭНКИ. В центре отметили, что к настоящему времени этот объект уже выведен из российской аренды и находится на консервации.

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Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости

«112» утверждает, что похищенная электроника была секретной. Однако в ЦЭНКИ говорят, что на закрытом комплексе, который не эксплуатировался со времен распада СССР, не было современной электроники, а остававшееся оборудование было устаревшим. «Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад. Элементная база, установленная в этих системах, в настоящее время в промышленности Российской Федерации не используется. Необходимо также отметить, что большинство систем АСУ (Автоматических систем управления) не были введены в эксплуатацию и частично демонтированы для доработок еще в СССР», — сообщили в центре.

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Воры взломали вход в одно из сооружений стартового комплекса, проникли внутрь и вынесли радиодетали. По данным Telegram-канала, охрана стартовой площадки, периметр которой составляет 6 км, составляет девять человек из числа ведомственной охраны ЦЭНКИ. Территория обнесена колючей проволокой и время от времени внешний периметр патрулирует полиция.

Стартовая площадка № 110 была построена в 1969 году под проект советской сверхтяжелой ракеты Н-1, которая в перспективе должна была использоваться для лунной и марсианской программы. После того как от проекта отказались, почти 20 лет площадка не использовалась. Однако в 1980-х годах ее начали готовить под сверхтяжелую ракету «Энергия», которая на тот момент была одной из самых мощных в мире. 15 ноября 1988 года с этого комплекса был произведен запуск «Энергии» с советским многоразовым космическим кораблем «Буран». Полет «Бурана» прошел без экипажа, в автоматическом режиме. Позже программу закрыли, и тот полет «Бурана» остался единственным. После распада Союза площадка № 110 ни разу не использовалась для запусков.

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