Бывшего заместителя транспортного прокурора Москвы объявили в розыск

Басманный суд удовлетворил ходатайство о взятии объявленного в розыск экс-прокурора под стражу заочно. Он фигурировал в уголовном деле генерал-лейтенанта из ФТС

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Бывший заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад объявлен в международный розыск. Во вторник, 2 марта, Басманный суд удовлетворил поступившее из Следственного комитета (СК) ходатайство о взятии Листопада под стражу, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Листопада, объявленного в международный розыск», — рассказал собеседник РБК.

В пресс-службе суда пояснили, что Листопад обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили РБК, что Листопад не работает в ведомстве с октября 2019 года.

По данным источников газеты «Коммерсантъ», Листопад фигурировал в уголовном деле начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, арестованного в декабре 2019 года по обвинению в злоупотреблениях служебными полномочиями. Газета отмечает, что, по версии следствия, Листопад способствовал тому, что задержанные подчиненными Кизлыка нарушители привлекались к минимальной ответственности в виде штрафов, а изъятые деньги им возвращались.