Бывшего заместителя транспортного прокурора Москвы объявили в розыск

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 74,04 (-0,39) Инвестиции, 01 мар, 13:39
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 89,45 (-0,93) Инвестиции, 01 мар, 13:39
Бывшего чиновника Минобороны отправили в колонию за рекордную взятку Общество, 12:37 Цена комфорта: сколько стоят «умные города» РБК и Минстрой, 12:24 Что такое Agile: методология или философия? Pro, 12:18 Volvo откажется от бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году Авто, 12:18 Большунов рассказал о причинах поведения на финише командного спринта Спорт, 12:09 Лукашенко увидел много «брехни и выдумок» о встрече с Путиным в Сочи Политика, 12:09 «Первый канал» назвал дату выбора представителя России на «Евровидении» Общество, 12:07 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 11:54 Бывшего заместителя транспортного прокурора Москвы объявили в розыск Общество, 11:46 В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми Общество, 11:41 Стоит ли покупать квартиру в Москве сегодня — опрос экспертов Недвижимость, 11:40 СК Белоруссии обвинил соратников Тихановской в подготовке захвата Гомеля Политика, 11:40 В подъезде дома в Петербурге обнаружили тело младенца Общество, 11:36 Самозахват участков в Москве начали вычислять цифровым алгоритмом Недвижимость, 11:36
Общество ,  
0 

Бывшего заместителя транспортного прокурора Москвы объявили в розыск

Басманный суд удовлетворил ходатайство о взятии объявленного в розыск экс-прокурора под стражу заочно. Он фигурировал в уголовном деле генерал-лейтенанта из ФТС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад объявлен в международный розыск. Во вторник, 2 марта, Басманный суд удовлетворил поступившее из Следственного комитета (СК) ходатайство о взятии Листопада под стражу, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Листопада, объявленного в международный розыск», — рассказал собеседник РБК.

В пресс-службе суда пояснили, что Листопад обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили РБК, что Листопад не работает в ведомстве с октября 2019 года.

По данным источников газеты «Коммерсантъ», Листопад фигурировал в уголовном деле начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, арестованного в декабре 2019 года по обвинению в злоупотреблениях служебными полномочиями. Газета отмечает, что, по версии следствия, Листопад способствовал тому, что задержанные подчиненными Кизлыка нарушители привлекались к минимальной ответственности в виде штрафов, а изъятые деньги им возвращались.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что весной 2019 года Листопад обращался к заместителю Кизлыка с просьбой назначить наказание в виде штрафа ниже минимального предела по административному производству о недекларировании валюты задержанному в аэропорту Внуково пассажиру, пытавшемуся вывезти €324 тыс. По данным «Фонтанки», к просьбе прокурора на таможне прислушались.

Издание BFM со ссылкой на материалы уголовного дела сообщало, что незаконные действия Кизлыка и его подчиненных, выполнивших просьбу Листопада, привели к тому, что более €300 тыс. были возвращены нарушителю, а не обращены в доход государства. По данным издания, такое решение Кизлык и его сотрудники приняли в целях «служебного благополучия и иной личной заинтересованности, рассчитывая на общее покровительство и попустительство служебной деятельности со стороны Листопада», надзиравшего за работой таможни во Внуково.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Дэвид Буркус: что делать, если коллега вас ненавидит Люди как баги: почему гибнут стартапы, развивающиеся в офлайне Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

В июле 2020 года Генпрокуратура сообщила о выявленном несоответствии доходов и расходов Кизлыка и обратилась в Мещанский суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого не доказана, на общую сумму более 121 млн руб.

Авторы
Любовь Порываева, Евгений Калюков
прокуратура международный розыск
Материалы по теме
Обвиняемого в злоупотреблениях генерала ФТС отправили под арест
Общество
У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов
Общество
Генпрокуратура попросила конфисковать у генерала таможни ₽121 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter