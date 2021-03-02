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Общество ,  
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Джоли продала картину Черчилля за рекордные для его работ $11,5 млн

Бывший премьер-министр написал картину в 1943 году после встречи антигитлеровской коалиции в Касабланке и подарил ее тогдашнему президенту США Франклину Рузвельту

Актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» за рекордные для его работ $11,5 млн (£8,28 млн), сообщается на сайте аукционного дома Christie's. Изначально стоимость полотна оценивалась в $2-3,4 млн (£1,5-2,5 млн).

Картина была написана Черчиллем в январе 1943 года и стала единственной написанной политиком в период Второй мировой войны, сообщил Christie's в Twitter. Черчилль написал ее после встречи с президентом США Франклином Рузвельтом в Касабланке, где прошли переговоры руководителей стран антигитлеровской коалиции.

В том же году Черчилль подарил картину Рузвельту, а затем по наследству она перешла его сыну Эллиоту.  Семья Джоли приобрела картину в 2011 году. Согласно источнику CNN, актер Брэд Питт купил ее в подарок Джоли. В 2016 году пара рассталась после двух лет брака.

Предыдущая максимальная стоимость картины Черчилля была установлена на лондонском аукционе Sotheby's в 2014 году, его работу приобрели за $2,7млн (£1,7 млн), отмечает CNN.

Черчилль начал рисовать уже в зрелом возрасте, примерно в 40 лет, но успел написать за свою жизнь более 500 работ. На прошедшем 1 марта аукционе Christie's также были проданы его картины «Сцена в Марракеше» ($2,6 млн, £1,9 млн) и «Кладбище Святого Павла» ($1,5 млн, £1,1 млн). Обе цены продажи более чем в три раза превышали оценки.

В конце января этого года за рекордную стоимость на аукционе Sotheby's была продана картина «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли. Она ушла с молотка за $92,2 млн. Картина стала самой дорогой работой художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе, и самой ценной работой старых мастеров (так называют выдающихся художников Западной Европы, работавших до начала XVIII столетия), проданных на Sotheby's.

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Автор
Анастасия Батманова
Christie's Анджелина Джоли аукцион Уинстон Черчилль
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