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Картину Боттичелли продали более чем за $92 млн

«Портрет молодого человека с медальоном» стал самой дорогой работой итальянского художника, ушедшей с молотка. Полотно приобрел русскоязычный покупатель, его личность не разглашается
Фото: Alberto Pezzali / AP
Фото: Alberto Pezzali / AP

Картина «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли была продана на аукционе в Нью-Йорке за $92,2 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Торговый дом уточнил, что картина стала самой дорогой работой художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе, и самой ценной работой старых мастеров (так называют выдающихся художников Западной Европы, работавших до начала XVIII столетия), проданных на Sotheby's.

Произведение, которое датируется приблизительно 1480 годом, оценивалось экспертами как минимум в $80 млн, отмечает Wall Street Journal. Самую высокую ставку сделал русскоязычный покупатель, его личность не разглашается.

Предыдущий владелец полотна, американский девелопер Шелдон Солоу, приобрел его за $1,2 млн в 1982 году.

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Фото:Alba Vigaray / EPA-EFE

Ранее самой дорогой работой Боттичелли, проданной на аукционе, была «Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем», также известная как «Мадонна Рокфеллера». В 2013 году она ушла с молотка на аукционе Christie's за $10,4 млн. Самой дорогой работой старых мастеров является шедевр Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданный на Christie's за $450 млн в 2016 году.

Всего в торгах Sotheby's приняли участие более 40 лотов, в том числе работы флорентийского скульптора Луки делла Роббиа, нидерландского художника эпохи барокко Виллема ван Алста и фламандского живописца Антониса Ван Дейка. Общая выручка аукционного дома составила $114,5 млн.

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Наталия Анисимова
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