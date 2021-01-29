Картину Боттичелли продали более чем за $92 млн

«Портрет молодого человека с медальоном» стал самой дорогой работой итальянского художника, ушедшей с молотка. Полотно приобрел русскоязычный покупатель, его личность не разглашается

Фото: Alberto Pezzali / AP

Картина «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли была продана на аукционе в Нью-Йорке за $92,2 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Торговый дом уточнил, что картина стала самой дорогой работой художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе, и самой ценной работой старых мастеров (так называют выдающихся художников Западной Европы, работавших до начала XVIII столетия), проданных на Sotheby's.

Произведение, которое датируется приблизительно 1480 годом, оценивалось экспертами как минимум в $80 млн, отмечает Wall Street Journal. Самую высокую ставку сделал русскоязычный покупатель, его личность не разглашается.

Предыдущий владелец полотна, американский девелопер Шелдон Солоу, приобрел его за $1,2 млн в 1982 году.