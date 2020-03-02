Всех заложников в торговом центре на Филиппинах освободили
Все взятые в заложники сотрудники и посетители торгового центра Greenhills в Маниле освобождены. Об этом сообщают телеканалы CNN Philippines и ABS-CBN.
По данным ABS-CBN, сперва из ТЦ вышел человек, который предположительно взял людей в заложники. Он сдался полиции и сложил оружие после того, как власти согласились на его условия.
Как отмечает телеканал, мужчина удерживал заложников на протяжении девяти часов. В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.
Захват заложников в торговом центре в центре Манилы произошел утром 2 марта. Как сообщала газета The Filipino Times, вооруженный мужчина захватил около 30 человек.