Всех заложников в торговом центре на Филиппинах освободили

Взявший заложников мужчина сдался полиции и сложил оружие. Он удерживал около 30 человек в течение девяти часов. Известно как минимум об одном пострадавшем

Фото: Gerard Carreon / AP

Все взятые в заложники сотрудники и посетители торгового центра Greenhills в Маниле освобождены. Об этом сообщают телеканалы CNN Philippines и ABS-CBN.

По данным ABS-CBN, сперва из ТЦ вышел человек, который предположительно взял людей в заложники. Он сдался полиции и сложил оружие после того, как власти согласились на его условия.

Как отмечает телеканал, мужчина удерживал заложников на протяжении девяти часов. В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.

Захват заложников в торговом центре в центре Манилы произошел утром 2 марта. Как сообщала газета The Filipino Times, вооруженный мужчина захватил около 30 человек.