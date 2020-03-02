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Общество ,  
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Всех заложников в торговом центре на Филиппинах освободили

Взявший заложников мужчина сдался полиции и сложил оружие. Он удерживал около 30 человек в течение девяти часов. Известно как минимум об одном пострадавшем
Фото: Gerard Carreon / AP

Все взятые в заложники сотрудники и посетители торгового центра Greenhills в Маниле освобождены. Об этом сообщают телеканалы CNN Philippines и ABS-CBN.

По данным ABS-CBN, сперва из ТЦ вышел человек, который предположительно взял людей в заложники. Он сдался полиции и сложил оружие после того, как власти согласились на его условия.

Как отмечает телеканал, мужчина удерживал заложников на протяжении девяти часов. В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.

В Сети появилось видео с места захвата заложников в ТЦ на Филиппинах
Общество

Захват заложников в торговом центре в центре Манилы произошел утром 2 марта. Как сообщала газета The Filipino Times, вооруженный мужчина захватил около 30 человек.

Мэр филиппинской столицы заявлял, что мужчина ранее работал в этом ТЦ охранником. Он пришел к открытию торгового центра, вооружившись огнестрельным оружием и гранатами. По предварительным данным, действия мужчины связаны с его недавним конфликтом с руководством, после чего служба безопасности ТЦ уволила его со службы. Он, как написала The Filipino Times, просил присоединиться к нему и других бывших коллег, однако те ему отказали.

Захват заложников в торговом центре на Филиппинах. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Михаил Юшков
Теги: захват заложников, Филиппины
Материалы по теме
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре
Общество
В Сети появилось видео с места захвата заложников в ТЦ на Филиппинах
Общество
Захват заложников в торговом центре на Филиппинах. Фоторепортаж
Общество
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