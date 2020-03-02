Аэропорт Франкфурта закрыли из-за появления дрона

Пассажиров предупредили о возможности задержки рейсов. Примерно через час аэропорт возобновил прием и отправку рейсов

Фото: Boris Roessler / dpa / picture-alliance / ТАСС

Управление воздушного движения Германии (Deutsche Flugsicherung, DFS) запретило взлет и посадку самолетов в аэропорту Франкфурта-на-Майне после того, как здесь был замечен беспилотник. Об этом говорится в сообщении DFS в сети Twitter.

В свою очередь, управление Федеральной полиции в аэропорту Франкфурта сообщило о принятии мер для обеспечения безопасности. Пассажиров предупреждают о возможности задержки рейсов.

«Из-за появления дрона в окрестностях аэропорта происходят сбои и отмены рейсов в аэропорту Франкфурта», — говорится в сообщении, размещенном на странице аэропорта в сети Facebook.

Представитель аэропорта Франкфурта сообщил агентству Reuters, что 13 рейсов были отменены, а 64 перенаправлены в другие аэропорты.

В 15:36 мск Федеральная полиция Германии сообщила об отмене режима ЧП и возобновлении рейсов.