Аэропорт Франкфурта-на-Майне временно остановил полеты из-за дрона

Международный аэропорт Франкфурта-на-Майне временно прекратил полеты после того, как на его территории заметили дрон. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила федеральная полиция воздушной гавани.

Аэропорт прекращал работу с 07:27 до 08:15 по местному времени (с 08:27 до 09:15 мск). Органы безопасности провели расследование. Авиасообщение возобновили с 08:18 (09:18 мск).

По данным издания Spiegel, в связи с этим некоторые рейсы перенаправили в Мюнхен, а самолет, летевший из Вены, вернулся обратно. Die Welt добавляет со ссылкой на компанию-оператора аэропорта «Фрапорт», что всего было отменено около 70 рейсов из запланированных 1,5 тыс.

В конце апреля в небе над лондонским аэропортом Гатвик заметили беспилотник. В результате рейсы из Барселоны, Амстердама и Ираклиона перенаправили в Стэнстед.