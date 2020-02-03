В аэропорту Мадрида приостановили вылеты из-за беспилотников

Власти Испании временно закрыли воздушное пространство над мадридским аэропортом Барахас. Задержки вызваны присутствием дронов в непосредственной близости от ВПП

Фото: John Stillwell / PA / AP

Международный аэропорт имени Адольфо Суареса в Мадриде (Испания) временно приостановил свою работу из-за полетов дронов в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос (ВПП). Об этом сообщается в Twitter Государственного агентства воздушной безопасности (AENA).

«Полет дронов в непосредственной близости от аэропорта является серьезным нарушением, штраф за это правонарушение может достигать €90 тыс.», — говорится в сообщении.

«Воздушное пространство над мадридским аэропортом Барахас имени Адольфо Суареса закрыто», — подтвердили El Diario в министерстве транспорта.

«Несколько пилотов увидели дроны возле аэропорта. В связи с этим самолетам, которые должны были сесть в Барахасе, пришлось совершить посадку в другом аэропорту. Сейчас воздушное пространство аэропорта не закрыто», — сообщили позднее РБК в пресс-службе Министерства транспорта Испании.