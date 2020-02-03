В аэропорту Мадрида приостановили вылеты из-за беспилотников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 12:12
Фигуранта дела об обрушении в Новосибирске отправили под домашний арест Общество, 16:51 В Китае зараженная коронавирусом женщина родила здорового ребенка Общество, 16:47 В кабмине не нашли оснований для новых ограничений из-за коронавируса Общество, 16:38 «Ростов» продлил на пять лет контракт с тренером Карпиным Спорт, 16:33 Эксперты оценили предложение МВД ввести новые коды для автономеров Общество, 16:32 Умер сказавший фразу «четверых бы пристрелил» глава района Карелии Общество, 16:31 Louis Vuitton открыл свои первые кафе и ресторан Стиль, 16:28 Казенная сила: когда институциональные инвесторы вернутся на рынок Мнение, 16:28 СМИ сообщили об отмене совместного патрулирования России и Турции в Сирии Политика, 16:21 Сделка с дьяволом: какие стартапы не нужны корпорациям Pro, 16:18 Mastercard раскрыла причины отказа от разработки криптовалюты Facebook Крипто, 16:12 «Исламское государство» взяло ответственность за нападение в Лондоне Общество, 16:10 Россия решила приостановить чартерные полеты в Китай Общество, 16:02 Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов попался на допинге Спорт, 16:01
Общество ,  
0 

В аэропорту Мадрида приостановили вылеты из-за беспилотников

Власти Испании временно закрыли воздушное пространство над мадридским аэропортом Барахас. Задержки вызваны присутствием дронов в непосредственной близости от ВПП
Фото: John Stillwell / PA / AP

Международный аэропорт имени Адольфо Суареса в Мадриде (Испания) временно приостановил свою работу из-за полетов дронов в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос (ВПП). Об этом сообщается в Twitter Государственного агентства воздушной безопасности (AENA).

«Полет дронов в непосредственной близости от аэропорта является серьезным нарушением, штраф за это правонарушение может достигать €90 тыс.», — говорится в сообщении.

«Воздушное пространство над мадридским аэропортом Барахас имени Адольфо Суареса закрыто», — подтвердили El Diario в министерстве транспорта.

«Несколько пилотов увидели дроны возле аэропорта. В связи с этим самолетам, которые должны были сесть в Барахасе, пришлось совершить посадку в другом аэропорту. Сейчас воздушное пространство аэропорта не закрыто», — сообщили позднее РБК в пресс-службе Министерства транспорта Испании.

В пресс-службе аэропорта уточнили РБК, что из-за обнаружения дрона в воздушном пространстве аэропорта Мадрида 22 воздушных судна были перенаправлены в другие аэропорты.

На странице AENA в сети Twitter уточняется, что из первых 17 рейсов, перенаправленных из Мадрида в другие аэропорты, семь были отправлены в Валенсию, по три — в Барселону и Сарагосу соответственно, еще по два рейса — в Вальядолид и Аликанте.

Похожая ситуация произошла в декабре 2018 года в лондонском аэропорту Гатвик. Тогда воздушная гавань приостановила все полеты после сообщений о двух дронах, замеченных над ВПП. Полиция занялась расследованием инцидента и впоследствии заявила, что вторжение дронов было преднамеренным. Bloomberg отмечал, что в результате из Лондона не смогли вылететь 115 тыс. пассажиров.

Авторы: Кристина Астафурова, Любовь Порываева
Теги: Мадрид, аэропорт, дрон
Материалы по теме
Минобороны предупредило об угрозе терактов с дронами в любой стране
Политика
Аэропорт Японии дважды прекратил работу из-за дрона
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter