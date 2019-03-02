Пассажирский самолет при посадке в Пулково выкатился за пределы полосы

Пассажирский самолет при посадке в Пулково выкатился за пределы полосы

Предварительной причиной стали погодные условия. Речь идет о Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways, прилетевшем из Ташкента

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Пассажирский самолет, прилетевший из Ташкента в Санкт-Петербург вечером 2 марта, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Речь идет о самолете Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел рейсом из Ташкента. В пресс-службе уточнили, что лайнер совершил плановую посадку в 21:59, но при рулении после посадки выкатился за пределы ВПП.

«Службы аэропорта Пулково незамедлительно прибыли на место. Пассажиры были оперативно сняты с борта самолета и на автобусах доставлены в терминал. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

В управляющей компании пояснили, что лайнер будет отбуксирован на место стоянки. Там заверили, что Пулково работает в штатном режиме, взлеты и посадки осуществляются со второй ВПП.