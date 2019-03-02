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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Пассажирский самолет при посадке в Пулково выкатился за пределы полосы
Предварительной причиной стали погодные условия. Речь идет о Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways, прилетевшем из Ташкента
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Пассажирский самолет, прилетевший из Ташкента в Санкт-Петербург вечером 2 марта, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Речь идет о самолете Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел рейсом из Ташкента. В пресс-службе уточнили, что лайнер совершил плановую посадку в 21:59, но при рулении после посадки выкатился за пределы ВПП.

«Службы аэропорта Пулково незамедлительно прибыли на место. Пассажиры были оперативно сняты с борта самолета и на автобусах доставлены в терминал. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

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В управляющей компании пояснили, что лайнер будет отбуксирован на место стоянки. Там заверили, что Пулково работает в штатном режиме, взлеты и посадки осуществляются со второй ВПП.

В управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу ТАСС сообщили, что по факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку. По предварительным данным, ЧП произошло из-за погодных условий.

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Петербургское издание «Фонтанка» добавляет, что из-за обрушившейся вечером в субботу на город метели и сильного ветра некоторые самолеты, подлетающие к Санкт-Петербургу, кружат над городом в ожидании разрешения на посадку, некоторые из них ушли на запасные аэродромы. Один из лайнеров вернулся в Москву в аэропорт вылета.

Авторы: Мария Кокорева, Мария Бондаренко
Теги: Санкт-Петербург, Аэропорт Пулково, ВПП
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