Появилось видео задержания бойца Александра Емельяненко

Появилось видео задержания бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко в Кисловодске. Видеокадры опубликовал телеканал ТВ «Центр».

На кадрах видно, как Александр Емельяненко разговаривает с полицейскими, которые подошли к его машине. После перепалки сотрудники полиции задержали бойца.

О задержании Александра Емельяненко стало известно в пятницу, 1 марта. В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю РБК сообщали, что в Кисловодске водитель после ДТП попытался скрыться с места происшествия. Имя правонарушителя удалось установить, сообщали в полиции, однако личность не раскрывалась. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об Александре Емельяненко, которого после задержания отвезли в отдел полиции.

Емельяненко был за рулем своего золотого Mercedes. Боец припарковался с нарушением правил стоянки. К машине подъехал наряд ДПС и эвакуатор. В свою очередь, боец попробовал скрыться, свернув на тротуар, а во время погони — врезался в другую машину.

По данным ТАСС и «Интерфакса», боец находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что в Кисловодск спортсмен прибыл на тренировочные сборы.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC и младший брат бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко.