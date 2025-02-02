Университеты раскрыли, где потребуют обязательный ЕГЭ по физике

С 2026 года физика, по плану правительства, станет обязательной при поступлении на инженерные специальности. Ведущие инженерные вузы заявили РБК о готовности принимать физику, но менять правила приема раньше не посчитали нужным

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Ведущие инженерные высшие учебные заведения начали подготовку к введению физики в качестве обязательного предмета при поступлении на профильные направления и специальности. Об этом РБК рассказали в университетах, которые входят в топ-15 рейтинга вузов RAEX по инженерно-техническому направлению.

Введение физики как обязательного предмета для инженеров в 2026 году заложено в плане мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, который правительство утвердило в ноябре 2024 года. Пока никакие конкретные изменения в нормативные акты внесены не были, хотя вузы могут и сами определять набор принимаемых для поступления ЕГЭ.

В 2025 году во многие вузы, как и раньше, можно будет поступить, сдав информатику вместо физики, а на некоторые направления — химию.

О том, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в разы за последние несколько лет, говорил президент Российской академии наук Геннадий Красников. «Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи», — заявлял он в интервью РБК. По его мнению, «надо это дело исправлять».

В этом году первопроходцем решил выступить Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, объявив, что в 2025 году при поступлении в вуз необходимо будет предоставить результаты ЕГЭ сразу по четырем предметам: русскому языку, математике, физике и информатике. Но после возмущений выпускников и родителей ректор университета Михаил Гордин сообщил, что прием этого года пройдет без изменений: обязательными для большинства направлений будут русский язык, математика и физика, а на отдельные направления обязательной будет химия, биология или информатика. В некоторых случаях будет предоставлен выбор между предметами. Но с 2026 года будут требовать четыре экзамена.

В 2024 году ЕГЭ по физике сдала 91 тыс. выпускников, по информатике — 143 тыс. При этом число студентов, принятых на инженерные специальности в 2024 году, увеличилось на 7% по сравнению с 2022 годом и составило 228,6 тыс. человек. «То есть больше половины бюджетных мест на инженерных направлениях подготовки заняты абитуриентами, которые по сути не готовы к освоению инженерных программ, поскольку физика является необходимым и ключевым элементом инженерной подготовки», — указывал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Какие стратегии обсуждаются в вузах

За введение обязательной физики при поступлении для будущих инженеров давно выступает Московский физико-технический институт (МФТИ). Перечень вступительных испытаний, который утверждается приказом Министерства науки и высшего образования, уже сегодня допускает возможность вузам определить ЕГЭ по физике в качестве одного из трех или четырех экзаменов на большинство специальностей, которые относятся к инженерной подготовке, сказал РБК ответственный секретарь приемной комиссии МФТИ Денис Дмитриев.

«Проблема заключается в том, что вузы, понимая дельту между количеством бюджетных мест на инженерные направления и количеством одиннадцатиклассников, выбирающих ЕГЭ по физике, вынуждены страховаться и устанавливать более «популярные» ЕГЭ», — пояснил он.

Кроме того, МФТИ давно предлагает принимать ЕГЭ по русскому языку в формате «зачтено / не зачтено», начиная с определенного порога баллов, полученных абитуриентом. Сейчас в МФТИ это 70 баллов. В таком случае формально экзаменов станет четыре: обязательные математика, физика и русский язык, а также вариативные (информатика, биология, химия), но на конкурсную ситуацию будут влиять только результаты по трем ЕГЭ.

По мнению Дмитриева, не стоит опасаться, что в первые годы после введения обязательной физики средний балл по предмету может снизиться из-за того, что раньше его сдавали только хорошо подготовленные ребята, а будут сдавать все будущие инженеры. «Напротив, мы ожидаем, что такое изменение в среднесрочной перспективе позитивно отразится на знаниях по предмету и у тех, кто не планирует его сдавать, так как школьные учителя будут более мотивированы на уроках в классе, в котором количество сдающих физику резко выросло», — считает эксперт. Отвечая на вопрос о том, почему МФТИ не принял это решение в 2025 году, Дмитриев отметил, что некорректно менять набор экзаменов в середине учебного года, так как абитуриенты уже начали подготовку к ЕГЭ.

Возможность введения физики в качестве обязательного предмета обсуждается и в петербургском Университете ИТМО, но на данный момент никаких окончательных решений не принято, сообщили РБК в пресс-службе вуза. «Мы приветствуем приглашение МГТУ им. Баумана к обсуждению необходимости учета большего количества предметов для оценки абитуриентов при поступлении на инженерные специальности», — добавили там.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) видят необходимость комплексного решения в повышении уровня подготовки школьников по физике, а не только путем включения ее в обязательный перечень вступительных испытаний. При этом в вузе не исключают, что в качестве одного из решений с 2026 года установят физику обязательной для поступления на инженерные направления.

Согласно анализу приемной кампании 2024 года только 2,8 тыс. человек из 21,5 тыс. поступавших в СПбПУ на инженерно-технические направления и специальности сдали ЕГЭ сразу по двум профильным предметам: физике и информатике. При этом 477 из указанных 2,8 тыс. человек не набрали минимального количества баллов по этим предметам. «Это означает, что поступающие попросту не готовы к введению четырех обязательных предметов», — заключили в вузе.

Исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Леонид Сухих замечает, что вопрос с обязательной физикой уже решен, так как ее введение с 2026 года предусматривает комплексный план правительства. «Поэтому Томский политех перейдет на обязательную физику со следующего, 2026 года. В 2025 году мы оставляем привычную схему с выбором предметов. Но хочу заметить, что у нас и так физика является самым популярным предметом. Например, в 2024 году на направление «Ядерные физика и технологии» 88% абитуриентов поступили с физикой, 6% — с химией, 5% — с информатикой», — сообщил он.

Решение сделать физику обязательной для поступления на инженерные специальности Сухих считает позитивным, потому что она является базой для настоящего инженера. А делать обязательным предметом для поступления еще и информатику и.о. ректора пока не считает целесообразным.

«Информационные технологии — это инструмент, который можно освоить уже в процессе учебы в университете. Сейчас в стране активно развивается проект «Цифровые кафедры». Он дает возможность получить два диплома — основной по инженерному направлению и второй о профессиональной подготовке по IT», — пояснил Сухих.

В любом случае, отметил он, какие-либо нововведения по поступлению в вуз должны анонсироваться заранее, не меньше чем за год, чтобы у школьников были возможность и время для подготовки.

Возможность приема по четырем экзаменам на определенные инженерные направления, где необходимы и физика, и информатика, с 2026 года не исключил ректор МИФИ Владимир Шевченко. «Абитуриенты этого года уже определились с экзаменами. Неправильно сейчас требовать от них менять выбор. Но ситуацию, когда физика и информатика выступают как альтернативные экзамены на определенных специальностях, надо исключить», — заявил он «Российской газете».

Школьники должны определиться с перечнем предметов для сдачи ЕГЭ в этом году до 1 февраля. РБК направил запрос в Минобрнауки.