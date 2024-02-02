Огненный шар в небе: кадры взрыва в Кении более чем со 150 ранеными
В столице Кении, городе Найроби, произошел взрыв на газозаправочной станции. Во время него погибли два человека, 167 были ранены. У них ожоги и другие травмы.
Взрыв и пожар произошли в районе Эмбакаси около полуночи. В больницу были госпитализированы 142 взрослых и 25 детей. У многих травмы дыхательных путей.
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