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В России впервые с октября за сутки выявили меньше 17 тыс. больных COVID

За последние сутки в стране зафиксировали 16 643 заражения COVID-19. Число вновь выявленных за сутки заражений опустилось ниже 17 тыс. впервые с 28 октября 2020 года, когда было объявлено о заражении 16 202 человек
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 16 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из информации федерального оперативного штаба. Число вновь выявленных за сутки заражений опустилось ниже 17 тыс. впервые с 28 октября 2020 года, когда было объявлено о заражении 16 202 человек.

Максимальное число заражений за последние сутки выявлено в следующих регионах:

  • Москва — 1701;
  • Санкт-Петербург — 1484;
  • Московская область — 1053;
  • Нижегородская область — 459;
  • Воронежская область — 371.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки от болезни, по данным оперативного штаба, скончались 539 человек (днем ранее 437). Больше всего жертв COVID-19, как обычно, в Москве — 74. Кроме того, в пятерку лидеров по числу смертей от болезни вошли следующие регионы:

  • Санкт-Петербург — 65;
  • Московская область — 38;
  • Ростовская область — 22;
  • Красноярский край — 21

Общее число заражений COVID-19 в России с момента начала пандемии оперативный штаб оценивает примерно в 3,885 млн человек, число погибших — в 74 158.

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Однако, по данным Росстата, только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 в России составила 116 тыс. человек. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Автор
Евгений Калюков
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