В России впервые с октября за сутки выявили меньше 17 тыс. больных COVID

За последние сутки в стране зафиксировали 16 643 заражения COVID-19. Число вновь выявленных за сутки заражений опустилось ниже 17 тыс. впервые с 28 октября 2020 года, когда было объявлено о заражении 16 202 человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 16 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из информации федерального оперативного штаба. Число вновь выявленных за сутки заражений опустилось ниже 17 тыс. впервые с 28 октября 2020 года, когда было объявлено о заражении 16 202 человек.

Максимальное число заражений за последние сутки выявлено в следующих регионах:

Москва — 1701;

Санкт-Петербург — 1484;

Московская область — 1053;

Нижегородская область — 459;

Воронежская область — 371.

За последние сутки от болезни, по данным оперативного штаба, скончались 539 человек (днем ранее 437). Больше всего жертв COVID-19, как обычно, в Москве — 74. Кроме того, в пятерку лидеров по числу смертей от болезни вошли следующие регионы: