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МВД назвали наказание за незаконный техосмотр

Фото: Christoph Schmidt / DPA / ТАСС
Фото: Christoph Schmidt / DPA / ТАСС

Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, будет караться лишением свободы вплоть до пяти лет. Сообщение об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на комментарий МВД.

В МВД напомнили, что ранее в силу вступил закон «О внесении изменения в статью 171 УК РФ», предусматривающий поправки о наказании за проведение техосмотра без аккредитации.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере», — пояснили в МВД. Максимальное наказание предусматривает до шести месяцев ареста.

Согласно второй части статьи, если преступление совершено организованной группой, суд имеет право назначить наказание до пяти лет лишения свободы.

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C 27 июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, по которым вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. Предпринимателям грозит штраф в размере до 300 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест до полугода.

Ранее в МВД заявляли, что умышленное обращение водителей к организациям, проводящим техосмотр без соответствующей аккредитации, грозит уголовным делом по ч. 3 ст. 327 УК.

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Теги: МВД, техосмотр, уголовное наказание
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