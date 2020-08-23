МВД назвали наказание за незаконный техосмотр

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Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, будет караться лишением свободы вплоть до пяти лет. Сообщение об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на комментарий МВД.

В МВД напомнили, что ранее в силу вступил закон «О внесении изменения в статью 171 УК РФ», предусматривающий поправки о наказании за проведение техосмотра без аккредитации.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере», — пояснили в МВД. Максимальное наказание предусматривает до шести месяцев ареста.

Согласно второй части статьи, если преступление совершено организованной группой, суд имеет право назначить наказание до пяти лет лишения свободы.