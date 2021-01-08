МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей
В России с 1 марта МВД сможет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей в том случае, если сведения о прохождении недостоверны. Об этом говорится в новой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России».
При этом сведения об аннулировании карты будут переданы в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО).
За непредставление актуальных сведений в ЕАИС ТО ответственность будут нести операторы техосмотра.
Кроме того, с 1 марта процесс техосмотра будет фиксироваться на камеру, а снимки передаваться в ЕАИС ТО. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время диагностики.