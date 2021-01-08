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МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России с 1 марта МВД сможет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей в том случае, если сведения о прохождении недостоверны. Об этом говорится в новой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России».

При этом сведения об аннулировании карты будут переданы в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО).

За непредставление актуальных сведений в ЕАИС ТО ответственность будут нести операторы техосмотра.

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Фото:Christoph Schmidt / DPA / ТАСС

Кроме того, с 1 марта процесс техосмотра будет фиксироваться на камеру, а снимки передаваться в ЕАИС ТО. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время диагностики.

Диагностическую карту можно будет получить не только в электронном виде, но и при желании в бумажном варианте. 

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