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Счетная палата заявила о нерешенной задаче доступности спорта для всех

Проверка показала, что Минспорт не смог обеспечить должную доступность массового спорта для россиян. Кроме того, СП выявила расхождения в статистической отчетности ведомства
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министерство спорта в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2020 года не смогло обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) по итогам проверки.

Аудиторы выяснили, что основные барьеры на пути регулярных спортивных занятий граждан — это высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг, а также недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность от мест проживания россиян.

«Анализ финансовой доступности спортивных занятий показал, что в 2019 году занятия в бассейне без тренера, являющиеся самыми низкими по стоимости, были не доступны 56% населения, с тренером — 75%, занятия в тренажерном зале не могли себе позволить 60%, а с тренером — более 80% граждан», — говорится в сообщении.

Как заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова, на начало 2020 года фактический уровень обеспеченности россиян спортивными сооружениями в целом по стране составил 55,7%, при этом в регионах наблюдается существенная дифференциация этого показателя. Так, например, минимальный уровень зафиксирован в Ингушетии (16,6%), Дагестане (28,5%), Крыму (32,5%) и Московской области (30,4%). «Таким образом, рост числа спортивных сооружений в целом по России не решает проблему физической доступности спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом в ряде регионов», — сказала она.

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По ее словам, по-прежнему остро стоит проблема доступности спортивных занятий для лиц с ограниченными возможностями. Сейчас под потребности этих людей адаптировано только 27,5% существующих спортивных объектов. К 2030 году Минспорт планирует увеличить количество таких объектов до 38%, однако есть риск недостижения этих показателей, считает Изотова.

В Счетной палате отмечают, что во многом недостижение целей стратегии обусловлено недостатками нормативно-правового регулирования. В частности, в действующем законодательстве не установлены принципы предоставления спортивных услуг и их доступности для россиян, включая социально незащищенные группы населения. Кроме того, неопределенны единые механизмы взаимодействия государства с организациями, которые оказывают соответствующие услуги. «Отсутствует единый перечень льготных услуг для социально незащищенных групп населения, а также порядок финансового обеспечения таких мероприятий за счет бюджетных средств», — подчеркивают в ведомстве.

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Как отметили в Счетной палате, за период с 2018 года по конец октября 2020-го на развитие массового спорта было направлено 249,9 млрд руб. Проведенный анализ показал, что основной объем средств расходуется на создание спортивной инфраструктуры. Вместе с тем мероприятия по повышению финансовой доступности спортивных занятий за счет предоставления льгот малообеспеченным гражданам или возмещения недополученных доходов организациям, которые оказывают услуги, не предусмотрены.

В ходе проверки, кроме прочего, были выявлены существенные расхождения данных отчетности Минспорта, характеризующих достижение ключевых целевых показателей в сфере физкультуры и спорта. Так, по данным Минспорта, число занимавшихся физкультурой и спортом в 2018 году в возрасте от 15 до 18 лет на 194 тыс. человек превысило фактическую численность граждан России этого возраста согласно сведениям Росстата.

Кроме того, не согласованы между собой оказались и данные Минспорта о суммарной загруженности спортивных сооружений и численности граждан, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом в России за 2019 год. Суммарная загруженность всех спортивных сооружений за указанный период составила 10,9 млрд человеко-часов. Такую загруженность, по подсчетам СП, могли бы обеспечить 100,3 млн человек, систематически занимающиеся на этих объектах. Однако, по данным Минспорта, численность занимающихся составила в 2019 году всего 58,6 млн человек. Таким образом, средний уровень загрузки объектов спорта в целом по России, составляющий 72%, представляется завышенным, указали в Счетной палате.

В СП отметили, что Минспорт с результатами проверки согласен и намерен учесть эти рекомендации в дальнейшей работе.

Автор
Михаил Юшков
Счетная палата Минспорт массовый спорт стратегия
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