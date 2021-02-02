Счетная палата заявила о нерешенной задаче доступности спорта для всех

Проверка показала, что Минспорт не смог обеспечить должную доступность массового спорта для россиян. Кроме того, СП выявила расхождения в статистической отчетности ведомства

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министерство спорта в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2020 года не смогло обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) по итогам проверки.

Аудиторы выяснили, что основные барьеры на пути регулярных спортивных занятий граждан — это высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг, а также недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность от мест проживания россиян.

«Анализ финансовой доступности спортивных занятий показал, что в 2019 году занятия в бассейне без тренера, являющиеся самыми низкими по стоимости, были не доступны 56% населения, с тренером — 75%, занятия в тренажерном зале не могли себе позволить 60%, а с тренером — более 80% граждан», — говорится в сообщении.

Как заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова, на начало 2020 года фактический уровень обеспеченности россиян спортивными сооружениями в целом по стране составил 55,7%, при этом в регионах наблюдается существенная дифференциация этого показателя. Так, например, минимальный уровень зафиксирован в Ингушетии (16,6%), Дагестане (28,5%), Крыму (32,5%) и Московской области (30,4%). «Таким образом, рост числа спортивных сооружений в целом по России не решает проблему физической доступности спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом в ряде регионов», — сказала она.