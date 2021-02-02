Матери задержанной на акции в Петербурге девочки пригрозили судом

Омбудсмен заявила, что против женщины, чья дочь оказалась на несогласованном митинге, могут завести дело об оставлении в опасности. Мать несовершеннолетней сказала, что не знала о ее планах и думала, что она пошла на каток

Жительницу Ленинградской области, чью 11-летнюю дочь задержали во время несогласованной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 31 января в Санкт-Петербурге, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом заявила детский омбудсмен по Ленинградской области Тамара Литвинова, сообщается на ее сайте.

Омбудсмен рассказала, что задержанная на митинге девочка проживает в поселке городского типа Токсово во Всеволожском районе Ленинградской области. «Известно, что накануне [митинга] девочка высказала свое намерение выйти на митинг школьному учителю, школа уведомила маму, однако та никаких мер воспитательного воздействия не приняла, сославшись на воспитание в ребенке самостоятельности» — сообщила Литвинова.

По мнению омбудсмена, девочка, оказавшись на митинге, могла попасть под «физическое воздействие неуправляемой толпы протестующих, получить увечья и травмы». Отпустив своего ребенка на митинг, мать сознательно создала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью девочки, заявила Литвинова

«[Это] позволяет сделать вывод о неадекватной оценке ситуации со стороны матери и, скорее всего, привлечения ее к ответственности по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности)», — считает она. Омбудсмен, как отмечается в сообщении, пытается связаться с отцом ребенка.