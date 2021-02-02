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Матери задержанной на акции в Петербурге девочки пригрозили судом

Омбудсмен заявила, что против женщины, чья дочь оказалась на несогласованном митинге, могут завести дело об оставлении в опасности. Мать несовершеннолетней сказала, что не знала о ее планах и думала, что она пошла на каток

Жительницу Ленинградской области, чью 11-летнюю дочь задержали во время несогласованной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 31 января в Санкт-Петербурге, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом заявила детский омбудсмен по Ленинградской области Тамара Литвинова, сообщается на ее сайте.

Омбудсмен рассказала, что задержанная на митинге девочка проживает в поселке городского типа Токсово во Всеволожском районе Ленинградской области. «Известно, что накануне [митинга] девочка высказала свое намерение выйти на митинг школьному учителю, школа уведомила маму, однако та никаких мер воспитательного воздействия не приняла, сославшись на воспитание в ребенке самостоятельности» — сообщила Литвинова.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По мнению омбудсмена, девочка, оказавшись на митинге, могла попасть под «физическое воздействие неуправляемой толпы протестующих, получить увечья и травмы». Отпустив своего ребенка на митинг, мать сознательно создала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью девочки, заявила Литвинова

«[Это] позволяет сделать вывод о неадекватной оценке ситуации со стороны матери и, скорее всего, привлечения ее к ответственности по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности)», — считает она. Омбудсмен, как отмечается в сообщении, пытается связаться с отцом ребенка.

Мать девочки заявила «Фонтанке», что не знала о планах дочери пойти на митинг. «Думала, она на каток пошла и к подружке в гости», — сказала она.

Вечером 31 января уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла на контроль ситуацию с 11-летней девочкой, которая оказалась среди задержанных участников несогласованного митинга, прошедшего в Петербурге. Как отметила омбудсмен, компетентным органам предстоит проверить, по какой причине девочка находилась на несогласованной акции и без сопровождения взрослых.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Как сообщали в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11-летняя девочка была задержана на митинге и доставлена в отдел полиции Петроградского района. Полицейские выяснили, что ребенок живет в Токсово, после чего связались с ее матерью и вызвали ее, чтобы передать ребенка. Никаких процессуальных действий с подростком в полиции не проводили, подчеркнули в главке.

Не согласованные с властями акции в поддержку Навального прошли 31 января в десятках российских городов. В Петербурге протестующие собирались выйти на Невский проспект, однако утром 31 января всю магистраль перекрыли. Тогда участники акции вышли на Пионерскую площадь. Там, и еще в нескольких местах в центре города, произошли стычки с полицейскими. Было возбуждено несколько уголовных дело о применении насилия в отношении представителя власти.

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По предварительным данным, в Петербурге задержали более 1 тыс. человек, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова. По подсчетам правозащитной организации «ОВД-Инфо», по состоянию на 23:20 мск число задержанных в городе составило 1313, а по всей стане превысило 5 тыс.

Автор
Михаил Юшков
Санкт-Петербург митинг ребенок уголовное дело Алексей Навальный
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