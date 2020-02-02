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К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон

Оборонное ведомство США решило предоставить помещения для карантина на 1 тыс. человек. В Штатах уже восемь подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом из Китая
Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

В нем говорится, что HHS попросило Пентагон предоставить несколько объектов, способных «разместить как минимум 250 человек в отдельных комнатах» сроком до 29 февраля.

Пентагон разъясняет, что министерство обороны предоставит только сами помещения, уход за помещенными в карантин и их транспортировку будет осуществлять HHS.

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В заявлении отмечается, что для карантина в случае необходимости будет предоставлено четыре военных объекта: два в Калифорнии и по одному в Колорадо и Техасе.

В субботу, 1 февраля, представители министерства здравоохранения США подтвердили восьмой случай заболевания новым коронавирусом на территории Штатов. Речь идет о женщине из штата Массачусетс, недавно вернувшейся из китайской провинции Хубэй — эпицентра вспышки нового коронавируса.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: коронавирус, США, Пентагон
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