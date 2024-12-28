В Алтайском крае произошло массовое ДТП с участием 29 машин
Более 20 машин столкнулись в Бийском районе Алтайского края из-за ограниченной видимости, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, 29 транспортным средствам причинен материальный ущерб, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что один из водителей не справился с управлением и столкнулся с впередиидущим автомобилем. Водители, которые ехали следом, не успели среагировать и столкнулись с теми, кто был впереди.
В региональном МЧС сообщили, что среди машин, которые попали в ДТП, есть легковушки и грузовики.
Ранее в Москве произошло массовое ДТП с участием пожарной машины, нескольких легковушек и автобуса. Пострадали 15 человек, в том числе ребенок, также повреждения получили легковые автомобили, находившиеся рядом с местом столкновения.
«По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами», — отметили тогда в пресс-службе Следственного комитета.
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