Шесть человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
На трассе Кастамону — Ташкепрю на севере Турции перевернулся автобус, в результате погибли шесть человек, еще 33 пострадали, сообщают газета Turkiye и агентство IHA.
Авария произошла в районе деревни Алатарла, уточняет IHA. По данным Turkiye, водитель автобуса не справился с управлением из-за снега.
Агентство пишет, что в ДТП попал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Синоп: из-за гололеда он вылетел в поле и упал на бок.
Всех пострадавших госпитализировали, сообщают Turkiye и IHA. Трое из них, по данным агентства, находятся в тяжелом состоянии.
NTV пишет, что автобус принадлежит компании Türkay Turizm.
Ранее, 16 января, авария с участием автобуса произошла в городе Мерсин на юго-востоке Турции. Пассажирский автобус, следовавший из Антальи, перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннеля. В результате погибли девять человек, еще 30 получили ранения, пострадавших госпитализировали.
Как уточнил мэр Мерсина Али Хамза Пехливан, автобус перед ударом потерял управление.
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