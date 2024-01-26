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Общество ,  
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Шесть человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Шесть человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Фото: Li Zhenbei / Mustafa Kaya / Xinhua / Global Look Press
Фото: Li Zhenbei / Mustafa Kaya / Xinhua / Global Look Press

На трассе Кастамону — Ташкепрю на севере Турции перевернулся автобус, в результате погибли шесть человек, еще 33 пострадали, сообщают газета Turkiye и агентство IHA.

Авария произошла в районе деревни Алатарла, уточняет IHA. По данным Turkiye, водитель автобуса не справился с управлением из-за снега.

Агентство пишет, что в ДТП попал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Синоп: из-за гололеда он вылетел в поле и упал на бок.

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Фото:ГУ МЧС по Новгородской области

Всех пострадавших госпитализировали, сообщают Turkiye и IHA. Трое из них, по данным агентства, находятся в тяжелом состоянии.

NTV пишет, что автобус принадлежит компании Türkay Turizm.

Ранее, 16 января, авария с участием автобуса произошла в городе Мерсин на юго-востоке Турции. Пассажирский автобус, следовавший из Антальи, перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннеля. В результате погибли девять человек, еще 30 получили ранения, пострадавших госпитализировали.

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Как уточнил мэр Мерсина Али Хамза Пехливан, автобус перед ударом потерял управление.

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Турция ДТП с автобусом ДТП
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