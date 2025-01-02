В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты
В аэропорту Казани с 00:00 мск 2 января введены временные ограничения на полеты, он не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Вечером 1 января аналогичные меры для обеспечения безопасности гражданских самолетов ввели в пяти других аэропортах: Калуги, Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска. Позднее в калужском аэропорту ограничения сняли.
Российское Минобороны дважды за вечер среды сообщало об уничтожении дронов над территорией страны: над Ростовской, Воронежской, Белгородской, Тульской, Орловской, Курской и Брянской областями. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков, рассказывая о последствиях атаки, написал, что пострадали двое мирных жителей.
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