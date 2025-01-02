 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани с 00:00 мск 2 января введены временные ограничения на полеты, он не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Вечером 1 января аналогичные меры для обеспечения безопасности гражданских самолетов ввели в пяти других аэропортах: Калуги, Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска. Позднее в калужском аэропорту ограничения сняли.

Российское Минобороны дважды за вечер среды сообщало об уничтожении дронов над территорией страны: над Ростовской, Воронежской, Белгородской, Тульской, Орловской, Курской и Брянской областями. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков, рассказывая о последствиях атаки, написал, что пострадали двое мирных жителей.

Материал дополняется

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полетыОбщество, 00:29
Польский военный открыл стрельбу в селе у границы с БелоруссиейПолитика, 00:28
Что будет с ценами на машины в 2025 году. Прогнозы экспертов и продавцовАвто, 00:20
Умер «Черный полковник» Виктор АлкснисПолитика, 00:20
В результате стрельбы в кафе в Черногории погибли семь человекОбщество, 01 янв, 23:50
Во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана БандерыПолитика, 01 янв, 23:37
Над пятью регионами России за два часа перехватили 14 дроновПолитика, 01 янв, 23:21
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ФБР раскрыло личность наехавшего на толпу в Новом ОрлеанеПолитика, 01 янв, 22:55
В Белгородской области два человека пострадали в результате атаки дронаПолитика, 01 янв, 22:50
В России вдвое увеличили налоговый вычет для семей с детьмиФинансы, 01 янв, 22:21
Харьковские власти сообщили об эвакуации 11 тыс. жителейПолитика, 01 янв, 22:15
В «Росатоме» сообщили об отключении энергоблока Нововоронежской АЭСОбщество, 01 янв, 21:52
В пяти российских аэропортах приостановили полетыОбщество, 01 янв, 21:36
Над пятью российскими регионами за вечер сбили 19 дроновПолитика, 01 янв, 21:25