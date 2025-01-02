Экологи рассказали, сколько мазута может всплыть в Черном море к лету

15 декабря два танкера, перевозившие 9,2 тыс. т мазута, потерпели бедствие в Черном море. Вытекшие нефтепродукты волны разнесли по краснодарскому побережью. Экологи не исключили, что мазут будет всплывать при колебании температур

Часть разлившегося в декабре мазута с танкеров в Черном море находится в толще морской воды, еще часть опустилась на дно и определенно будет всплывать, однако в целом катастрофы не предвидится, поскольку мазут имеет иную плотность, чем та же нефть, и частично растворится в воде, рассказал РБК эколог, эксперт Российского экологического движения, Илья Рыбальченко.

Он напомнил, что, по «весьма предварительным оценкам», выпало менее половины мазута (потерпевшие крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. — РБК). Это, по словам эколога, означает, что оставшийся мазут может быть заблокирован в толще воды.

«Более того, те, кто говорит, что прямо случится катастрофа, те не понимают двух вещей. Первое, что та береговая линия, которую сегодня рисуют на всех картах, это не стопроцентно испачканный мазутом берег. Это продолжительность берега, на котором встречаются отдельные мазутовые лужи. То есть в силу того, что во время шторма всплывший мазут был разбит на определенные как бы останцы, то есть на куски мазута на поверхности воды. Они, соответственно, оказались на берегу. В целом, катастрофы нет», — подчеркнул Рыбальченко.

Также он указал, что мазут принципиально отличается от той же нефти по своим физическим свойствам, и когда нефть расплывается на поверхности воды тонкой пленкой, мазут «как бы превращается в капельки». «И эти капельки имеют разную плотность. Наименьшая плотность плавает, и, собственно, мы ее-то сейчас и наблюдаем на берегах. Средняя плотность находится в толще морской воды. Именно поэтому при сборе мазута бессмысленны боновые заграждения. Мазут достаточно сложно собрать, потому что он находится в основном в толще воды. И что-то оседает на дно. Таким образом, когда температура повысится, соответственно, изменится плотность мазута, она зависит от температуры, и часть мазута, безусловно, будет всплывать», — добавил эксперт.

То, что в итоге всплывет и приплывет к берегам, по его словам, будет в десятки и даже в сотни раз меньше, чем то, что наблюдалось в декабре. Кроме того, мазут частично растворим в воде, он также разлагается под действием тепла, света, разнообразных микроорганизмов. «Поэтому если мы сейчас самые основные лужи вручную или с помощью техники собираем, а потом осадки опустят оставшиеся незначительные слои мазута вглубь, то есть как бы промоют песок, добавим к этому шторма и волны, которые будут его промывать, добавим к этому микроорганизмы, добавим к этому свет и температуру, потому что уже через пару месяцев, напомню, в том регионе начнет теплеть. Поэтому, конечно, основания для позитивных ожиданий у нас остаются», — заключил эколог.

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О том, что еще какое-то время мазут будет выбрасываться штормами, причем «достаточно длительное время», также сообщил РБК эколог, ведущий просветительского проекта «Кинобус ПроЭко», Георгий Каваносян. «Кто-то называет недели, кто-то называет весь следующий сезон, весь следующий год. Понимаете, очень сложно что-то прогнозировать, когда мы не знаем конечное количество углеводородов, которое попало в акваторию. То есть, по последним официальным данным, это 3 тыс. тонн, но в воздухе витает информация, что продолжаются утечки вот с того танкера, который затонул, это «Волганефть-212», поэтому может быть вплоть до одной из крупнейших катастроф новейшей истории, если там, условно, все 9 тыс. тонн попадут в Черное море», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что море — это «непредсказуемый достаточно объект», поэтому тот мазут, который сейчас в море, может в итоге оказаться выброшенным хоть на Крым, хоть в Новороссийск, хоть в Сочи. «В прошлый раз, прошлый разлив полтора года точно выбрасывал мазут еще из моря. Поэтому окончательно это до десяти лет, пока бактерии не справятся с этим загрязнением», — считает Каваносян.

Основными пострадавшими в нынешней экологической катастрофе он назвал птиц, напомнив, что в 2007 году, когда была очень похожая авария, погибло около 30 тыс. птиц. Теперь же, по его словам, речь может идти о сотнях, может тысячах птиц. «Почему? Потому что все-таки пятно пошло на Анапу. А вблизи крупных городов там меньшее количество биоразнообразия, чем, например, в необитаемых частях. Значит рыба, она ушла частично в Абхазию, частично в Азовское море, то есть они как раз в это время завершают свои миграции, и практически не было рыбы, вот по крайней мере в том месте, которое сейчас загрязнено», — заявил эколог.

По его словам, в этот раз «мы отделались легким испугом», также гораздо больше стало волонтеров в сравнении с 2007 годом. «На сто птиц, которые приезжают в волонтерский центр, на данный момент погибли три, четыре находятся в тяжелом состоянии, с переохлаждением, с воспалением легких. Это достаточно небольшой процент, все остальных отходили, все остальные уже резвятся, пытаются выпрыгнуть из коробок, там клюют всех волонтеров, которые к ним подходят, такие бодрые птички», — заключил он.