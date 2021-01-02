МВД назвало причину отставки главы ГИБДД Москвы

В полиции утверждают, что глава московского управления ГИБДД Юрий Дроганов, об увольнении которого стало известно накануне, написал рапорт об отставке еще осенью

Юрий Дроганов (Фото: МВД России)

Начальник столичной автоинспекции Юрий Дроганов покинул свой пост после того, как по собственному желанию написал рапорт на увольнение по выслуге лет. Об этом говорится в сообщении главного управления МВД по Москве.

МВД указывает, что Дроганова в отставку по собственному желанию отправил президент указом от 4 ноября. На портале публикации правовых актов соответствующего указа президента нет.

Об отставке Дроганова накануне со ссылкой на источник сообщало агентство ТАСС. Временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД по Москве, как следует из информации на сайте ведомства, назначен полковник Алексей Диокин. Как писал «Коммерсантъ», информация об уходе Дроганова с должности появилась еще в ноябре.

Полковник Юрий Дроганов возглавлял столичное управление ГИБДД с ноября 2019 года. В органах внутренних дел он начал служить в 1983 году. В ноябре 2015 года его назначили заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве, а спустя четыре года он возглавил столичное ГИБДД, придя на смену генерал-майору Виктору Коваленко.