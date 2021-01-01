ТАСС сообщил об увольнении главы ГИБДД Москвы
Глава управления ГИБДД по Москве Юрий Дроганов уволен с должности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, соответствующий указ подписал президент. Причину отставки источник агентства не назвал.
Временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин, рассказал собеседник. На сайте московского управления ГИБДД Диокин указан как врио начальника этого главка.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Дроганов был назначен главой столичного управления ГИБДД в ноябре 2019 года. Он сменил на этом посту Виктора Коваленко, который за несколько месяцев до этого подал в отставку.