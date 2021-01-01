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Политика ,  
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ТАСС сообщил об увольнении главы ГИБДД Москвы

Эту должность Юрий Дроганов занимал с ноября 2019 года, врио главы столичной Госавтоинспекции стал полковник полиции Алексей Диокин
Юрий Дроганов
Юрий Дроганов (Фото: гибдд.рф)

Глава управления ГИБДД по Москве Юрий Дроганов уволен с должности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, соответствующий указ подписал президент. Причину отставки источник агентства не назвал.

Временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин, рассказал собеседник. На сайте московского управления ГИБДД Диокин указан как врио начальника этого главка.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Дроганов был назначен главой столичного управления ГИБДД в ноябре 2019 года. Он сменил на этом посту Виктора Коваленко, который за несколько месяцев до этого подал в отставку.

Глава московского ГАИ подал рапорт об отставке
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Виктор Коваленко

Работу в органах внутренних дел Дроганов начал в 1983 году в должности милиционера. В 1993 году стал инспектором отдела ГИБДД по Южному административному округу Москвы. В ноябре 2015-го его назначили заместителем начальника УГИБДД по Москве.

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Кроме того, сообщается на сайте ГИБДД, Дроганов «принимал участие в обеспечении общественного порядка в условиях ЧП в Москве в октябре 1993 года» — конфликта, который разгорелся в результате конституционного кризиса, переросшего в противостояния президента Бориса Ельцина и парламента.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Роман Кирьянов
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