ТАСС сообщил об увольнении главы ГИБДД Москвы

Работу в органах внутренних дел Дроганов начал в 1983 году в должности милиционера. В 1993 году стал инспектором отдела ГИБДД по Южному административному округу Москвы. В ноябре 2015-го его назначили заместителем начальника УГИБДД по Москве.

Кроме того, сообщается на сайте ГИБДД, Дроганов «принимал участие в обеспечении общественного порядка в условиях ЧП в Москве в октябре 1993 года» — конфликта, который разгорелся в результате конституционного кризиса, переросшего в противостояния президента Бориса Ельцина и парламента.